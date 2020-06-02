"По Тарзану прошлись катком!": Королёва пришла в ярость из-за скандала с мужем

Певица считает, что кто-то дал команду «мочить» артистов, которые говорят о финансовых трудностях.

Сергей Глушко, который на прошлой неделе угодил в громкий скандал из-за того, что якобы пожаловался на безденежье, зарекся давать интервью. Артист утверждает: его слова были исковерканы в СМИ, поэтому на звонки с незнакомых телефонных номеров он отвечать больше не намерен.

Жена Тарзана, Наташа Королева, разоткровенничалась с корреспондентом Sobesednik.ru и рассказала, что на самом деле сказал ее муж в той злополучной беседе с журналистами, о которой все говорят уже вторую неделю, и что она думает о причинах и последствиях скандала.

Сергей Глушко и Наташа Королева

Напомним, что в прямой речи Тарзана, которую распространили все СМИ, артист якобы позавидовал пенсионерам, продолжающим получать выплаты, несмотря на пандемию, в то время как творческие люди сидят без работы и «ни копейки не имеют». По словам Наташи Королевой, Тарзан такого не говорил.

– Мой муж в своем характере не имеет таких качеств, чтобы кому-то позавидовать или на что-то пожаловаться, – утверждает 47-летняя артистка. – Он даже и близко не говорил таких слов. Более того, этого интервью даже не было. Ему позвонила девушка, представилась корреспондентом одного из известных изданий. Он ей сказал: «Я вам ничего комментировать не буду, потому что сейчас все в одинаковом положении!» И все!

То ли эта девушка обиделась на Сергея из-за того, что он не дал интервью, то ли существует какой-то план, направленный на то, чтобы мочить известных артистов, я не знаю, – теряется в догадках певица. – Но той девушке, которая звонила моему мужу, должно быть сейчас очень стыдно. Она поступила очень некрасиво! Мы не можем даже подать в суд на нее, так как не знаем, кто первоисточник этой информации. Мы попали в этот ураган страстей, когда уже все СМИ недостоверную информацию, якобы со слов Сергея, перепечатали. Как говорится, ищите концы , кто первым все это запустил. По человеку просто прошлись катком!

Королева утверждает, что они с Тарзаном, наоборот, привыкли безвозмездно помогать нуждающимся, а не прибедняться.

– Мы преклоняемся перед врачами и пенсионерами и участвовали во многих благотворительных акциях в поддержку людей этих категорий, – продолжает Наташа. – Более того, я не знаю, сколько денег Сергей уже раздал своим знакомым артистам, с которыми он играл в антрепризных спектаклях. Они ему просто звонили и говорили: «Серега, нам уже не на что пойти покушать купить!» Мой муж деньги людям безвозвратно одолжил, понимая, что у его коллег просто не будет возможности их отдать.

Напомним, что после разгоревшегося скандала с нападками на артистов, говорящих о затруднениях с финансами, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян предложил создать фонд помощи творческим людям. Манукян считает, что такую организацию должен возглавить Иосиф Пригожин.

– В принципе отрасли, в которой мы работаем, было бы неплохо иметь такую свою организацию, тем более во главе с Иосифом Пригожиным, если он готов на свои плечи взять это непростое управление, – уверена Королева. – Ему это, безусловно, под силу. Иосиф отличается от многих моих коллег тем, что говорит то, что думает. Он зрит в корень и видит все проблемы индустрии. А еще Йося молодец, потому что когда журналисты позвонили ему и сообщили «А вот тут Тарзан позавидовал пенсионерам и сказал, что артистам кушать нечего!», он как нормальный пацан сказал, что проблема действительно существует. Ведь мы, известные артисты, – просто вершина айсберга, которая на виду, нам помощь не нужна. Но есть же огромный пласт людей творческих профессий, которым во время пандемии приходится очень трудно, у них нет никакой поддержки, и заработать они не могут. Хорошо, если эти люди работают в коллективе Наташи Королевой, Валерии или других именитых артистов, потому что мы-то свои коллективы поддерживаем и будем это делать столько, сколько сможем. Но есть же люди, которые работали в ресторанах, кафе, играли в антрепризных спектаклях. Вот им действительно нужна помощь!