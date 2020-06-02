Иосиф Пригожин призвал артистов сдать деньги на лечение Заворотнюк

Продюсер рассказал Sobesednik.ru о желании возглавить фонд поддержки артистов. Муж Валерии готов работать бесплатно.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян проникся словами Иосифа Пригожина о том, что многим артистам в кризис финансово приходится очень нелегко. Вадим предложил создать организацию, которая бы помогала творческим людям в сложной жизненной ситуации. Возглавить это движение, по мнению Манукяна, должен не кто иной, как Иосиф Пригожин.

Вадим Манукян

Готов ли к этому сам продюсер, выяснила корреспондент Sobesednik.ru.

«Вся эта история превратилась в бесконечный хайп и хейт»

Манукян не поддерживает Сергея Шнурова, который высмеял слова Иосифа Пригожина в матерных стишках. А все потому, что Вадим не понаслышке знает, что многие представители шоу-бизнеса сейчас и правда находятся в бедственном положении, и смеяться над этим – просто аморально!

– Вся эта история превратилась в какой-то бесконечный хайп и хейт, - сетует Манукян. – А я всегда выступаю за конструктив. Уже давно интересуюсь тем, что происходит в мире шоу-бизнеса. Многих из артистов знаю лично. К примеру, Игорь Наджиев сейчас в очень тяжелой финансовой ситуации оказался, но он об этом публично никогда не скажет. Возглавить движение помощи творческим людям должен неравнодушный человек , чей голос слышен в медиа. Именно по этой причине мне показалось, что отличным лидером в этой сфере стал бы Иосиф Пригожин.

«Раньше многим артистам помогал Кобзон, но сейчас такого человека, как он, нет»

Иосиф Пригожин, кстати, выступал с идеей о создании движения помощи артистам на государственном уровне еще при жизни Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина, известных своим неравнодушием к чужим бедам. Инициатива продюсера была рассмотрена в Госдуме. Тогда идею не поддержали, но желание помогать своим коллегам в сложной жизненной ситуации у продюсера с тех пор никуда не делось.

– Я бы с удовольствием возглавил фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий, – признался Sobesednik.ru Иосиф Пригожин. – Готов даже эту работу выполнять бесплатно. Главное, чтобы подобные мои действия поддержала вся наша отрасль.

– Как вы представляете себе работу такой организации?

– Этот фонд должен выражать интересы как молодых начинающих артистов, так и тех творческих людей, которые вышли на пенсию и нуждаются в помощи. Например, есть российское авторское общество, был союз композиторов. Я бы хотел, чтобы в наш фонд входили все: и артисты, и композиторы, и блогеры. Одним словом, состоятельные представители нашей отрасли. Мы бы раз в год в этот фонд откладывали какие-то свои деньги. Чтобы создать отчетность по каждому центу, я нашел бы бухгалтера и юриста, готовых работать бесплатно для благих целей во имя будущего и настоящего.

Мы бы договорились, например, собираться раз в две недели в каком-то зале или онлайн организовывать конференции в zoom. Например, наш фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк. Раньше многим артистам помогал Иосиф Кобзон, но сейчас такого человека, как он, нет. Если в индустрии мне доверят миссию создать организацию помощи творческим людям, я с удовольствием на себя ее возьму!

– В Госдуме существует комитет по культуре, возглавляет его Елена Ямпольская. Что вы можете сказать о ее работе?

Елена Ямпольская

– Ничего не могу сказать. Я вообще не знаю, зачем все эти люди в Госдуме сидят и зачем эти комитеты нужны. Извините, Шнуров тоже находится в комитете. Но он не отражает интересы индустрии, а говорит только о том, как ему хорошо. Вчера он выложил очередной пост про артистов с игрой слов «мрот» и «в рот»… высмеивать представителей жанра и помогать им – это принципиально разные вещи!

Раньше были организации Госконцерт, Москонцерт, Росконцерт. Они все были в контакте между собой. Сейчас таких организаций в принципе нет. А должно быть какое-то единое поле, единое окно, в котором творческие люди говорили бы на те темы, которые их интересуют. Должна быть какая-то конституция в индустрии. А у нас – молодежь отдельно, взрослые – отдельно. Есть малые предприятия, но нет центрального округа. А если бы он был, то мне бы оттуда уже давно позвонили и спросили, в чем корень конфликта со Шнуровым и действительно ли у деятелей искусства сейчас много проблем. Но этого не произошло.

«На ровном месте меня оболгали»

Иосиф Пригожин до сих пор не может понять, почему Сергей Шнуров со своими неприличными стихами накинулся именно на него. Ведь продюсер ни в коем случае не хотел никого обижать, когда высказывался о проблемах творческих людей.

– Я ведь даже интервью на эту тему не давал, это просто был комментарий относительно того, что музыканты находятся сейчас не в лучшем положении, – продолжает Иосиф Игоревич. – Я не имел в виду ни себя, ни того же Сергея. Понимаю, что для Шнурова как для будущего депутата, ставшего богатым человеком, простые музыканты – уже не люди, а обслуживающий персонал и рабы, но это не значит, что проблемы нет!

Многие творческие люди сейчас выживают, как могут. Кто-то из них пел в ресторанах, кто-то – в клубах. А еще есть ди-джеи, которые напрямую связаны с массовыми мероприятиями. Так же существуют частные театры, оркестры, ансамбли, которые сейчас находятся в бедственном положении, и государство их никак не поддерживает! Эти коллективы, труппы и отдельные артисты до кризиса собирали большое количество зрителей, которые получали от них заряд положительных эмоций, испытывали состояние восторга, вдохновлялись на поступки и решения. А сейчас эти люди остались без куска хлеба!

Так что тут не ругаться нужно, а действовать и помогать! Я ничего плохого не сделал. На ровном месте меня задели и оболгали. Но ладно б, если только меня! Это коснулось и Валерии. Если Шнуров обладает хоть какими-то мужскими качествами, он просто обязан перед ней извиниться!