Шнуров оценил помощь бизнеса: "Лучше бы пристрелили сразу, чем так помогать"

26 мая, в День предпринимателя Партия роста провела онлайн-акцию «Хотим работать».

Собравшиеся в студии представители малого и среднего бизнеса и предприниматели, подключившиеся к беседе, которую модерировал телеведущий и зампред партии Александр Любимов, обсудили необходимость диалога с властью по снятию карантина в России. И предложили ряд своих мер помощи предпринимателям: господдержка всем без исключения, чья выручка из-за режима самоизоляции упала более, чем на 30%, и др.

Самым ярким стало выступление по видеосвязи музыканта и члена партии Сергея Шнурова.

– Во всех программах поддержки, которые озвучивает правительство, очень часто употребляются сова «аккуратно» и «сознательно». Что это значит, я не знаю, – с иронией заметил Сергей. – Получается, что это все время какие-то полумеры. То, что они нам предлагают, либо не доходит до людей, либо этого крайне мало. То бишь фактически лучше бы пристрелили сразу, чем так помогать.

Музыкант обратился напрямую к предпринимателям:

– Не надейтесь: никто вас не спасет, кроме вас самих. Возьмите себя в руки и поймите, что сейчас наступили те самые девяностые в хорошем смысле этого слова, когда нужно будет что-то предпринимать самим. Полагайтесь на себя.

Прошелся Шнуров и по членам российского правительства, от которых россияне ждут поддержки:

– Наше правительство напоминает мне не людей, которые заняты делом, а психотерапевтов. Они все время успокаивают народ. Говорят: «Все хорошо, все хорошо, все хорошо». Но мы не приходили на прием к психотерапевту – нам нужна реальная помощь, – рассуждает Шнур. – Причем даже не деньгами – просто климат должен быть создан для предпринимателя другой. Хватит уже думать о предпринимателе как о жулике, как о человеке, который пытается вас обмануть. Это люди, которые делают Россию.

Мы не требуем помощи. Мы те люди, которые сами себя сделали. Мы хотим новых взаимоотношений с государством и имеем на это право, поскольку половина бюджета – это наши деньги.

Собрание Александр Любимов закольцевал словами о том, что Минэкономразвития хорошо бы было поручить исправление системы здравоохранения, а контроль за экономическим ростом – Генпрокуратуре.

Лена Горячева.