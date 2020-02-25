У Сергея Шнурова два пути: либо в Кремль, либо на баррикады

Свободомыслящие граждане накинулись на Сергея Шнурова за его внезапное появление в «Партии роста». Вспомнили знаменитые партийные списки 90-х, куда за щедрый гонорар приводили разного рода артистов, чтобы клюнул избиратель попроще. Да и вообще, дескать, партия хоть и правого толка, но системная, подконтрольная Кремлю.

А лично мне, глядя на поток проклятий в адрес продавшегося Шнура, вспомнилось другое. Летом прошлого года довелось побывать на «прощальном» концерте группы «Ленинград» в Москве. На Украине только-только выбрали президентом актера Зеленского, который к этому времени построил в соседней стране целую индустрию политической сатиры и стирал в порошок и левых, и правых, и, конечно, действующую власть. Шнур на том концерте не толкал никаких политических лозунгов, но кое-какие знаковые песни «Ленинграда» звучали и продолжают звучать для России более чем актуально. Вспомнилось и стихотворное околополитическое интернет-творчество Сергея. И показалось, что именно Шнур смог бы стать в России эдаким аналогом Зеленского, альтернативой слишком заорганизованной системности и несменяемости власти.

Вот только, в отличие от Украины, в России есть свои особенности захода в политику. Ресурсы, поклонники — это все неважно. Ты идешь либо в Кремль, либо на баррикады. В конце концов в СССР была только одна партия, и изменить систему можно было, только став пламенным коммунистом. Сейчас все похоже, но все-таки не настолько печально. Шнура вписали не в «Единую Россию», спасибо и на том. «Партия роста» ему, понятное дело, маловата, но если он использует ее в качестве трамплина, есть шансы сделать хорошую политическую карьеру.

У Зеленского, кстати, тоже была имиджевая проблема, связанная с его стремительным приходом в политику. Эта проблема — олигарх Коломойский, из-за которого актера только ленивый не называл марионеткой. Но вся фишка в том, что, разгромив Порошенко и получив подконтрольный парламент, Зеленский стал фигурой куда более влиятельной, чем его якобы «патрон». О том, как могущественный олигарх, приведший своего человека на президентство, превращается в опального, гонимого и жалкого, хорошо видно на примере Бориса Березовского.

Украина показала, что комик во главе страны — совсем не парадокс. Этот комик смог наконец объединить восток и запад страны, и былые шуточки-прибауточки его «Квартала 95», равно как и актерские работы в кино, воспринимаются совершенно нормально. У Шнура прекрасный потенциал: его принимают за своего и алкаши-забулдыги из забытого Богом райцентра, и уставшая от путинианы продвинутая интеллигенция, знающая о его начитанности и аналитическом уме. Он умеет емко и точно излагать мысли.

Встреча на высшем уровне Зеленского и Шнурова — это только на первый взгляд нелепо, пародийно и уморительно смешно. На самом деле от такой встречи толку будет в разы больше, чем от встречи Путина с любым президентом Украины.

Правда, в отличие от кандидата Зеленского, кандидату Шнуру все-таки придется не ссориться с партией власти и уж тем более не грозить всех посадить. И да, в какой-то момент Кремль может принять решение о том, что Шнура пора отодвигать от политики. Но и это решение может быть для власти опасным: никто ведь не поручится за то, что Сергей Владимирович не залезет на баррикады. И не рубанет там по струнам что-нибудь совсем неприличное.