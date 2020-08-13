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"Семейка ушлепков": Джиган и Самойлова окончательно взбесили подписчиков

Шоу-бизнес
18:23, 13 августа 2020

"Семейка ушлепков": Джиган и Самойлова окончательно взбесили подписчиков

Те, кто еще совсем недавно сочувствовал многодетной паре, находившейся на грани развода, теперь разочаровались в них.

Народная любовь, она такая: от любви до ненависти один шаг. Если еще в пандемию все жалели «разведенку» с четырьмя детьми Оксану Самойлову и желали Джиге скорее выйти из клиники для наркозависимых, то теперь самые популярные комментарии под совместными фото пары: «все это фейк», «только для картинки», «хватит писать уже про этих ушлепков».

Джиган и Оксана Самойлова помирились, разводиться не стали и сейчас отдыхают в Турции, откуда активно постят привычные картинки отдыха в режиме «all-inclusive»: горки, море и еда.

«Обманули всех и отдыхают, как ни в чём не бывало», – возмущаются фолловеры.

«Только ради детей, все только ради детей...» – припоминают пользователи.

«Терпеть не могу эту парочку после всего цирка», – призналась подписчица.

«Семейка разводил», – переходят на личности в комментариях.

Понять подписчиков можно: когда «идеальная семья» отрыгнула все свои проблемы на обозрение общественности, откат к картинке прекрасных родителей и супругов раздражает. Тем более, когда картина Инстаграм-жизни у пары действительно разная. Один из телеграм-каналов даже сделал заголовок «Отберите у бати телефон», потому что Джиган в случайных сторис портит инста-счастье семьи. То продемонстрирует замученную жену и дочь, то недостаточно отретушеванную фигуру Оксаны Самойловой.

Посмотрим, станет ли эта парочка версией импортозамещения пары Ким Кардашьян и Канье Уэста, которые все делают в компании репортеров.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Джиган #новости шоу-бизнеса

Рубрика: Шоу-бизнес

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