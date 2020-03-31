"Не хочу, чтобы дети видели этот ад!": Оксана Самойлова разводится с Джиганом

Жена популярного рэп-исполнителя наконец-то откровенно рассказала о том, что все эти месяцы происходило в ее семье.

Она сообщила, что 10 лет ее якобы счастливой семейной жизни были обманом, супруг изменял ей, а потом клялся здоровьем своих детей и откровенно врал. По словам Самойловой, она пострадала из-за своей наивности и доброты, потому что просто подумать не могла, что человек может быть настолько двуличным и откровенно предавать ее, переступая порог дома. Они с Джиганом даже не ссорились, жили душа в душу...

– Он умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял, – написала Самойлова с своем Инстаграм. – Вторую причину вы видите сами на его странице и, думаю, понимаете, что происходит. Я всегда была за семью, за то, чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по-другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад.

Оксана Самойлова и Джиган // Фото: Instagram

Самойлова долго не могла решиться на развод и до последнего верила, что отец ее детей одумается и возьмет себя в руки, но его ежедневные вечеринки на глазах у детей просто не оставили ей выбора.

Оксана переложила ответственность за развод на плечи супруга, сообщив, что пока он не в состоянии осознать, что сделал. Сам же Джиган веселился с друзьями всю ночь, выкладывая в прямой эфир песни о том, как сильно любит Оксану – и только одну ее.

Поклонники красавицы Оксаны пришли в полное недоумение: как можно было гулять, имея такую идеальную жену и четверых детишек? Одной из первых Самойлову поддержала другая знаменитая жертва измен – певица Ольга Бузова.