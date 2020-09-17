Наташа Королева опубликовала пугающее молчаливое фото на фоне слухов об изменах Тарзана

Известная российская певица Наташа Королева давно счастлива в браке с шоуменом Сергеем Глушко, хорошо знакомым широкой публике под псевдонимом Тарзан. Однако не так давно счастливая и дружная семейная жизнь пары, похоже, дала трещину.

Дело в том, что Глушко буквально несколько дней тому назад признался, что изменил любимой супруге и отметил, что не собирается скрывать этот факт ни от жены, ни от общественности. На этом фоне появилось множество разговоров не только о самом факте измены, но еще и о том, что пара в будущем может развестись. К слову, сама Наташа Королева пока не подает вида и не комментирует произошедшее прессе, а в одном из недавних своих интервью даже откровенно рассуждала о супружеских изменах, совсем не упоминая этого случая с мужем.

Однако поклонники артистки всерьез встревожены ее душевным состоянием, поскольку минувшей ночью на страничке Наташи Королевой в социальной сети Instagram появилась странная молчаливая публикация без слов, к которой певица прикрепила весьма неоднозначное фото. На этом кадре девушка в легком белом платье тонет под водой, лежа спиной ко дну. Что именно означает этот мрачный кадр, артистка объяснять не стала, поскольку не оставила под публикацией никакой подписи. Более того, Королева отключила и комментарии под фото. Однако в пабликах, посвященных артистке, многие ее поклонники активно репостят картинку и высказывают свои опасения относительно душевного состояния любимой исполнительницы после истории с изменой супруга.

Позднее загадочное фото исчезло со страницы звезды.

К слову, стоит напомнить, что измена Глушко вполне может получить неожиданное продолжение. К примеру, девушка, с которой якобы имел близкий контакт Тарзан, теперь заявляет, что беременна от артиста.