"Тарзан припал к моей груди и начал рычать!": муж Королевой влип в новый скандал

Известный сексолог откровенно рассказала Sobesednik.ru о приставаниях и возбуждении Сергея Глушко, которого подозревают в измене певице.

Наташа Королева и Сергей Глушко оказались в центре неприятной ситуации. Актриса Анастасия Шевченко во всеуслышание рассказала об интимных отношениях с Тарзаном, продемонстрировав их эротическую переписку. Наташа в ответ обвинила девушку в краже денег и драгоценностей, написав на нее заявление в полицию.

Известный сексолог Елена Перелыгина верит, что у Глушко мог быть секс с Настей. Ведь в свое время она и сама столкнулась с приставаниями со стороны Тарзана. Об этом она рассказала корреспонденту Sobesednik.ru.

– С Тарзаном мы вместе оказались в жюри одного из конкурсов красоты, – вспоминает Елена. – Я видела, что внимание женщин ему крайне приятно. Я бы даже сказала, что он в нем нуждается. В этом нет ничего странного.

Мужчина, добивающийся высот в области стриптиза, обладает всеми чертами нарциссизма и любит демонстрировать себя публике.

В перерыве Тарзан специально вышел в зал, присел за барную стойку, чтобы оказаться в центре внимания. В беседе с женщинами он вел себя очень заинтересованно. Меня тоже не обошел своим вниманием, – продолжает Перелыгина.

В какой-то момент он очень откровенно припал к моей груди и начал рычать! Он прижался ко мне всем телом, чего я вовсе не ожидала. Я была даже несколько обескуражена... А Тарзан осыпал меня комплиментами. Говорил, что мы очень похожи: у нас одинаковые кудряшки.

Когда он узнал, что я сексолог, еще больше возбудился. Моя профессия вызвала у него большой интерес. Тарзан все время повторял: «Это сексолог, сексолог!» Из всего я поняла, что секс для него очень важен, поэтому он так активен в отношении женщин. Кстати, в тот день Сергей подарил мне букет цветов. Естественно, при желании с моей стороны могло бы быть и продолжение банкета. Но я обрубила все на корню: меня не интересуют отношения с женатыми мужчинами. Но ему и без меня в тот день хватало красоток.

По словам Перелыгиной, Наташа прекрасно знает о таком фривольном общении Тарзана с женщинами. Но не реагирует на это: именно благодаря мудрости Королевой они так долго существуют вместе.

– Закономерно, что такой инцидент произошел, – считает Елена. – Такой яркий муж, с таким демонстративным поведением, желающий женского внимания…

Не думаю, что измена для этой семьи является катастрофой. Конечно же, нет, – считает сексолог. – Хотя заявление его якобы любовницы о том, что она якобы беременна, может составить опасность для их семейного благополучия.

Но Наташа и Сергей преодолеют все преграды, – уверена Елена. – Ведь неспроста они живут так долго вместе. Они давно научились справляться со всеми неприятностями. Мне кажется, у Сергея с Наташей все хорошо. Когда у тебя муж – стриптизер, ты либо смиряешься с этим, либо живешь, как на вулкане. Я думаю, что Наташа действительно к этому привыкла. Она уже давно смирилась с тем, что внимание женщин к Тарзану – неотъемлемая часть ее жизни.

Кристина Мясникова.