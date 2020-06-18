Королева и Тарзан остались без бизнеса: они закрыли фитнес-залы и салоны красоты

Стала известна подоплека скандала с жалующимися на бедность звездами, ведь он как раз и приобрел всероссийский масштаб после шумихи вокруг слов мужа Наташи Королевой – Сергея Глушко (правда, позже Тарзан опроверг, что давал интеврью, в котором якобы позавидовал пенсионерам, получающим соцвыплаты в кризис. – Прим. Sobesednik.ru).

Певица рассказала, что ее супруг лишился фитнес-клубов, да и она сама была вынуждена закрыть свой бизнес – салоны красоты. И заниматься им снова уже после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, Наташа Королева не намерена.

«Наш бизнес умер, как это ни печально», – призналась звезда в интервью «7 дням».

Однако певица старается смотреть на происходящее философски:

– В моем близком окружении никто не умер, никто не заболел – и это уже хорошо! Слава Богу, что все обошлось, – сказала Королева.

Наташа напомнила, что она уже не девочка и застала лихие девяностые с их пустыми полками в магазинах и бандитскими разборками. По сравнению с теми временами экономические последствия нынешней пандемии можно назвать цветочками.

И хотя Королева не уверена, что и дальше сможет выплачивать зарплату своему коллективу «из старых запасов» (концертная деятельность не восстановлена, а денежные сбережения не бесконечны), в будущее она смотрит в оптимизмом. Она уже многое переоценила и, например, избавилась от вещизма: на карантине обошлась всего парой курток, тремя майками и парой кроссовок.

Лена Горячева.