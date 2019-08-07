Валентин Гафт переведен в стационар после реанимации с инсультом

Валентин Гафт неделю назад был госпитализирован в одну из московских больниц в связи с кровоизлиянием в мозг. Эту информацию подтвердила его жена, актриса Ольга Остроумова, передает «‎Интерфакс».

Телеканал «Рен ТВ» уточняет, что поначалу ситуация с 83-летним актером вызывала серьезные опасения у медиков и он был доставлен в реанимацию. Сейчас его состояние стабилизировалось и он переведен в палату отделения неврологии.

Валентин Гафт в 1984 году был признан народным артистом РСФСР. Народу он известен своими ролями в фильмах «‎Гараж», «‎Чародеи», «‎О бедном гусаре замолвите слово», «‎Эзоп» и других.