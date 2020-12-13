"Забронировано": Михаил Горбачёв указал место своих будущих похорон

Ныне здравствующий экс-президент СССР Михаил Горбачёв после ухода из жизни хотел бы упокоиться не там, где предполагает регламент, принятый правительством России в 2004 году.

Об этом стало известно из только что вышедшего документального фильма Виталия Манского «Горбачёв. Рай». Лента пока не появилась в прокате, но российская премьера состоялась в рамках фестиваля «Артдокфест».

В связи с большим интересом к фильму под занавес фестиваля в программе появились два дополнительных сеанса. В основе фильма – разговор-интервью с 89-летним Михаилом Горбачёвым.

«Это моё место. Забронировано», – произносит в кадре Михаил Сергеевич, посещая могилу супруги Раисы Максимовны на Новодевичьем кладбище в Москве. При этом он указал на место рядом с ней.

Могила Раисы Горбачевой

В фильме Горбачёв признаётся, что до сих пор не может смириться с уходом любимой супруги. Его завещание, по большому счёту, было предсказуемым, но тем самым он отказывается от своего рода деликатного персонального предложения, сделанного ему российскими властями ещё заре путинского правления.

Согласно постановлению правительства России «О Федеральном военном мемориальном кладбище», в новом некрополе в районе подмосковных Мытищ подлежат погребению в числе прочих «президенты СССР и России». Кроме Горбачёва, других президентов СССР не было. Впрочем, в постановлении есть оговорка: «если это не противоречит волеизъявлению умершего (погибшего) или пожеланию супруга (супруги), близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего (погибшего)».

На Новодевичьем кладбище покоится первый президент России Борис Ельцин. Вопрос о его перезахоронении никогда не ставился.

На Федеральном военном мемориальном кладбище в числе прочих захоронены конструктор оружия Михаил Калашников, министр обороны СССР гэкачепист Дмитрий Язов, директор ФСБ Николай Ковалёв, космонавт Алексей Леонов, вдова первого космонавта Валентина Гагарина, хоккеист Владимир Петров, часть погибших в авиакатастрофах Ту-154 под Сочи и Ил-20 в Сирии, многие высокопоставленные военачальники.

По словам режиссёра Виталия Манского, всего с Михаилом Сергеевичем ему удалось провести около ста часов. В будущем не вошедший в фильм материал будет либо передан в архив, «поскольку представляет историческую ценность», либо из него будет сделан документальный сериал.

Помимо президента СССР и его помощников в кадре появляются актёры Евгений Миронов и Чулпан Хаматова, которые приезжали к Горбачёву, чтобы обсудить камерный спектакль в Театре наций. Прототипами к этой постановке стали Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна.

Президент СССР посещал предпремьерный показ спектакля «Горбачёв». Ожидается, что в ближайшее время он посмотрит и документальный фильм о себе. По словам Виталия Манского, для Михаила Сергеевича будет снят отдельный кинозал с удобным входом, и публика на этот сеанс допущена не будет. Это сделано в том числе по соображениям, связанным с необходимостью беречь здоровье Горбачёва: он страдает от болезней и передвигается в основном с помощью специального приспособления.