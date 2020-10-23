Стало известно о четвертой беременности Чулпан Хаматовой

Наши источники в театре «Современник» рассказали, что актриса Чулпан Хаматова, которую сейчас можно увидеть в кинотеатрах в фильме «Доктор Лиза», возможно, готовится к родам и вернется на сцену в декабре.

22 октября в «Современнике» должен был состояться спектакль «Враги. История любви». На этой постановке всегда аншлаг, так как занят «золотой» состав театра, да и по психологическому накалу, пожалуй, самый сильный спектакль в этом театре. Но постановку отменили из-за болезни Чулпан Хаматовой.

Ранее директор театра Наций Мария Ревякина рассказала Sobesednik.ru, что актриса, играющая на этой сцене Раису Максимовну в спектакле «Горбачев», подхватила простуду и должна вернуться на сцену в начале ноября.

Однако в «Современнике», как нам удалось узнать, муссируется другая версия и болезни Хаматовой, и сроков ее выхода на работу.

– Чулпан Наильевна будет отсутствовать до декабря. Такие вот дела, — рассказали нам в «Современнике». – У нее не коронавирус, но и не простуда, ведь спектакли с её участием пришлось отменить на два месяца, а столько времени насморком не болеют. Она ушла после юбилея, который отметила 1 октября. Никаких торжеств по этому поводу у нас никто не устраивал.

– Чулпан – порядочный человек, о своём отсутствии предупредила всех заранее, – поделился с Sobesednik.ru актёр, пожелавший остаться инкогнито, – но никому и ничего не сказала о причине своего отсутствия.

Кто знает... Может, она беременна четвёртым ребёнком (сейчас актриса воспитывает трех дочерей – Асю, Арину и Ию. – Прим. Sobesednik.ru), чему все будут несказанно рады. А может, и решила пройти плановое обследование, что в наше время не лишнее, — предположил коллега актрисы.

Надеемся, что у неё всё будет замечательно, ведь в театре остается всё меньше и меньше актёров, на которых идёт зритель, — сетуют служители Мельпомены. — Недавно слегла с коронавирусом Светлана Иванова, известная сериальная актриса, которая в «Современнике» занята на главных ролях в нескольких спектаклях. Тоже ничего хорошего... Света интересна зрителям, поэтому на спектаклях с её участием тоже аншлаги.

Новую жизнь театру «Современник» диктует не только коронавирус и связанные с ним сложности в работе, но и другие обстоятельства. Так, корреспондент Sobesednik.ru заметила, что недавно с фасада знаменитого театра сняли портрет Галины Волчек.

– Это да, — подтвердили нам в театре. — При Рыжакове (театральный режиссер Виктор Рыжаков, назначенный художественным руководителем «Современника» после смерти Галины Волчек. – Прим. Sobesednik.ru) сняли этот портрет. Думаю, он не питал особо теплых чувств к Галине Борисовне. Заняв ее место, Рыжаков проводит свою политику, которой в театре только удивляются. Тут ещё и коммерческий интерес: говорят, что новый худрук планирует создать у нас театрально-развлекательный центр, как сделал Эдуард Бояков на базе доронинского МХАТА. Этакий шурум-бурум! Схема примерно, как в «Гоголь-центре». Но там дело другое, эта площадка никогда не была театром с богатой историей, там не было актёров, на которых билеты раскупаются за несколько месяцев. Ну так сделай новые ставки для своих пареньков, пусть этот молодняк и занимается твоей коммерцией, а репертуарный театр должны держать люди иного свойства – с богатым театральным, профессиональным и жизненным опытом. А так… такое ощущение, что кто-то уничтожает театр, право слово, как чеховский вишнёвый сад.

Марина Фролова.