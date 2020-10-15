Хаматова заболела коронавирусом? Стал известен диагноз актрисы

Театр Наций отменил три показа спектакля «Горбачев», где Чулпан Хаматова играет Раису Горбачеву. Как официально объявляют – из-за болезни актрисы. Тут же поползли слухи, что у Хаматовой обнаружили коронавирус.

– Нет, это неправда, у Чулпан – обычная простуда, – прокомментировала Sobesednik.ru директор театра Наций Мария Ревякина. – Да, один спектакль с ее участием мы отменили, а два других перенесли на начало ноября.

Ранее театр имени Вахтангова отменил репетиции из-за того, что у некоторых артистов обнаружили COVID-19. А театр имени Ермоловой по той же причине отменил на две недели и спектакли.

– Понимаете, если в театре у кого-то обнаружат вирус, то его отправляют лечиться. И все, – продолжает Мария Евсеевна. – Театр Наций продолжает работать, просто сделали замену спектаклей. Чулпан поправится, и постановки с ней будут идти дальше.

Напомним, что 22 октября в прокат выйдет новый фильм «Доктор Лиза», в котором Чулпан Хаматова исполнила главную роль – Елизаветы Глинки. Глава фонда «Справедливая помощь» погибла в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года.