Евгений Миронов боится закрытия Театра наций после спектакля о Горбачеве

Актер Евгений Миронов, симпатизирующий Михаилу Сергеевичу, сыграет его в новой постановке. В роли Раисы Максимовны – Чулпан Хаматова.

Из-за карантина один из ведущих театров Москвы – Театр наций накопил много премьер. В течение первых двух осенних месяцев вотчина Евгения Миронова порадует зрителей сразу пятью новинками. В числе прочих – камерный спектакль «Горбачёв», в котором сам Евгений Витальевич сыграет Михаила Сергеевича, а Чулпан Хаматова – Раису Максимовну.

– Две недели мы репетировали с режиссёром Алвисом Херманисом в Риге, – рассказала на презентации нового сезона Чулпан. – Чуть ли не пешком пересекали две границы. До этого месяц в Zoom разбирали этот спектакль каждый день по пять часов.

Михаил Сергеевич – личность. Конечно, у каждого зрителя есть своё мнение, относящееся к их (с Раисой Максимовной. – Прим. Sobesednik.ru) личностям и поступкам, – рассуждает Хаматова. – Но есть надежда, что зрители, которые яростно относятся к шести годам перестройки, если и не изменят свою точку зрения, то откроют что-то, прочитают и задумаются.

– Мы поддерживаем отношения с Михаилом Сергеевичем, он в курсе наших репетиций, – сказал Sobesednik.ru в кулуарах театра Евгений Миронов. – Встречались с ним и режиссёр, и Чулпан, и я. Он делился своими воспоминаниями, которые не были изданы.

Вообще, я очень люблю Михаила Сергеевича, и спектакль этот не о политике, он об отношениях пары, которая изменила карту мира, – признался нам Евгений.

– К Горбачёву немало людей относятся агрессивно. Не боитесь каких-то эмоциональных реакций?

– Предугадывать, как отреагирует общество или кто-то ещё на те или иные проекты, не хочу. Я занимаюсь своим делом: делаю спектакли. Мы говорим о том, что нас беспокоит.

В дальнейших планах Театра наций также работа с режиссёрами Тимуром Бекмамбетовым, Константином Богомоловым. Всего в новом сезоне в вотчине Евгения Миронова должны сыграть девять премьер.

«Не много?» – спросили его из зала. «Нет, не много», – уверенно ответил худрук. «Никогда ещё я с таким волнением не открывал сезон, – добавил Миронов. – Поздравляю и надеюсь, что нас не закроют быстро (на новый карантин. – Прим. Sobesednik.ru)».