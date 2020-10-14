"Я помру, сойду с ума!": Лановой и Максакова ответили Собянину на запрет выходить на улицу

Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок рассказал, что Народные артисты думают о домашнем режиме, рекомендованном Сергеем Собяниным всем людям старше 65 лет.

Сергей Собянин в связи с осенним ростом количества заражений ковидом ввёл ограничения, которые касаются и актеров старше 65 лет. В том числе и самых что ни на есть Народных артистов. Они теперь должны сидеть в самоизоляции, что фактически означает для них запрет выходить на сцену.

О целесообразности таких мер мы спросили Кирилла Крока, директора театра им. Вахтангова, гордость сцены которого составляют такие легенды, как Василий Лановой, Людмила Максакова, Сергей Маковецкий, Ирина Купченко, Евгений Князев и другие замечательные актеры, некоторые из которых уже достигли, извините, «запретного» возраста. И они как раз продолжают играть, в отличие от коллег из других театров Москвы.

– Кирилл Игоревич, несмотря на запрет мэра, у вас в Вахтангова прямо сейчас преспокойно играет Инна Чурикова. Хотя в «Ленкоме» спектакли с ее участием сняты.

– У нас не только Инна Чурикова, у нас и Василий Лановой играет, и Людмила Максакова. И кто только не играет!

Инна Чурикова

И Маковецкий играет (Сергею Васильевичу ещё только 62 года. — Прим. Sobesednik.ru). И Князев играет (Евгению Владимировичу 65 лет исполнилось только в августе). Слава богу, мы федеральный театр, а это ограничения правительства Москвы и касаются их подотчетных московских театров.

В отношении нас такие ограничения не действуют, поэтому у нас все эти артисты будут играть. Если будет приказ министерства культуры, то, естественно, мы как законопослушные люди будем подчиняться. Но если говорить по факту, я не приветствую эти ограничения. Считаю их излишними.

– Почему?

– Потому что я не считаю, что театральная касса и театральная сцена являются главным рассадником ковида в Москве.

Я не считаю, что Народная артистка, которая живёт удалённо на даче, общается только со своей семьёй, не ходит ни по барам, ни по ресторанам, не ездит в метро — мы её привозим на спектакль на машине и увозим тоже на машине, а в театре каждую неделю мы делаем тесты всем сотрудникам — является главной опасностью распространения ковида.

Кирилл Крок

– Да нет же. Имеется в виду, что актриса рискует заразиться коронавирусом как раз театре...

– Никто из актеров у нас не бегает по залу, все соблюдают меры предосторожности.

И если человек принимает решение, что он будет играть, никто не имеет права по возрасту ограничивать его профессиональную трудовую деятельность. Это, мне кажется, немножечко неправильно.

– Согласна, это, вообще-то, дискриминация. Но сами Народные артисты старше 65 лет — есть ли у них какой-то страх выходить на сцену сейчас или...

– Нет, напротив, они хотят выходить на сцену.

Когда снова заговорили об ограничениях, мне многие наши артисты звонили и говорили: «Как, Кирилл Игоревич, я сейчас опять останусь без работы? Я сойду с ума!» Для артистов это очень тяжелое психологическое состояние, поймите. И мы сказали – нет.

И тот же Василий Семёнович Лановой сказал: «Спасибо вам большое, а то я думал, что уже помру, если я опять не буду выходить на сцену – а это единственный смысл моей жизни».

Так вот, если мы введём возрастные ограничения, то я думаю, что мы будем в ближайшие несколько месяцев опять встречаться на каких-то прощаниях и похоронах.

Слева направо: 86-летний Василий Лановой, 83-летний Виктор Мережко, 71-летний Александр Панкратов-Черный, 70-летний Борис Щербаков

– А то, что билеты в театр теперь будут продавать по паспортам?

– То же самое. Нас пока это не касается, но это тоже мне кажется каким-то абсурдом.

А никто из чиновников не хочет спуститься в метро? Или прокатиться в автобусе? Посмотреть, как там? И сколько людей там без масок? Почему именно театр?!

Почему зритель, даже если ему 65+, но он соблюдает все правила, не снимает в зале маску и перчатки, не может сидеть и смотреть спектакль? Что, только в театре можно заболеть? Этот вирус живет только в театральных зданиях — на улице, в магазинах, в метро и городском транспорте он не живет? Ну как-то, мне кажется, это очень странно. И конечно, театральное сообщество этим очень-очень недовольно. Это я вам скажу точно.

– Готовы ли театры уже кричать SOS из-за крайне тяжелой для них ситуации, и особенно тяжелой в психологическом плане? Или пока ещё держат удар и покерфейс?

– Я так вам скажу.

Конечно, если сейчас будут приостановлены все массовые мероприятия на территории Москвы — это будет сильнейший повторный удар по всей театрально-концертной отрасли. И конечно, так сказать, оклематься, нам будет уже очень тяжело. А кому-то и невозможно.

Если власти вдруг опять посадят всех на жесткий карантин, как весной, то я это приму и пойму. Но тогда власти должны понимать, что в случае жесткого карантина они должны нас поддержать финансово. Потому что сами мы не выплывем в этой истории. А потом, надо учитывать, что впереди новогодние праздники — традиционное время, когда люди с детьми ходят в театры и на ёлки. И что же, у людей не будет Нового года? Давайте об этом тоже подумаем.

Напомним, что ранее о панических настроениях в связи с ограничениями из-за коронавируса в интервью Sobesednik.ru говорил художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт.