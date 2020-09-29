"У нас паника": 86-летний Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома

Руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт отреагировал на рекомендации московского мэра для пожилых людей не выходить на улицу. Тем, кто работает, Сергей Собянин посоветовал перейти на удаленку, чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусом.

Артисты, играющие в театрах, ответили столичному градоначальнику. Например, Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра 85-летний Юрий Соломин сказал в интервью «Газете.Ru»: «Если человеку исполняется 65 лет – это не значит, что его надо сажать дома. Особенно это касается работников театров, актеров. Мы же не можем сидеть дома и играть спектакли дистанционно».

Sobesednik.ru решил узнать, как на рекомендации мэра отреагировали в театре Сатиры.

– Да сегодня уже мало кто выползает на сцену в таком возрасте, – пошутил в разговоре с нами Народный артист России, художественный руководитель театра Сатиры 86-летний Александр Ширвиндт.

А вообще, конечно, сейчас ничего не поймешь, – признался Александр Анатольевич. – Например, говорят: зрителям нужно во время спектакля сидеть в масках. И мы их предупреждаем об этом. Но это же физически трудно – просидеть в зале несколько часов в маской на лице! Или необходимо рассаживать людей в шахматном порядке…

Мы стараемся все требования соблюсти, однако есть у нас некоторая паника и неясность, – говорит Ширвиндт. – Никто ничего не может сообразить, как быть дальше.

А из дома я выезжаю на машине по мере необходимости. Например, в театр. Все-таки надо руководить.

Кстати, в театре Сатиры из-за коронавируса отменили юбилейный вечер Народной артистки СССР Веры Васильевой, которой 30 сентября исполняется 95 лет. Об этом поклонникам объявила сама Вера Кузьминична на сайте театра: «Дорогие зрители! Я благодарна вам за то, что мой юбилейный вечер «ВЕРА-95», назначенный на 30 сентября 2020 года, вы хотели провести со мной. Но учитывая сложную коронавирусную ситуацию и в связи с заботой о здоровье зрителей старшего возраста, я обратилась к руководству театра с просьбой перенести его на более благополучное время. Ваша ВЕРА!»