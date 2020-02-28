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Виталий Манский: Финансирование культуры как бордель со старыми проститутками

Культура и ТВ
17:41, 28 февраля 2020

Виталий Манский // фото: Андрей Струнин
Виталий Манский // фото: Андрей Струнин

Фонд культуры, которым руководит Никита Сергеевич Михалков, получил 2,8 миллиарда рублей от Минкультуры. На поддержание и развитие национальной культурной самобытности. Ничего конкретного, так сказать, но деньги очень ощутимые.   

Эти миллиарды Фонд получает на три года, примерно по миллиарду в год. Для сравнения: это в несколько раз больше, чем прошлогодняя субсидия в 214 миллионов. 

Интересная деталь: кроме Никиты Михалкова у Фонда есть еще учредители, среди которых собственно Минкульт и отец нового министра культуры Борис Любимов, глава Щепкинского училища. В совет Фонда избран также помощник президента Владимир Мединский и другие достойные люди.

Ну а, собственно, почему нет-то? 

Об этом мы спросили режиссера Виталия Манского, перед документалкой которого разваливается все «культурно-самобытное мифотворчество», наспех сооруженное чиновниками от культуры за несколько последних лет. 

– Все стало очень открыто и цинично. И это можно даже приветствовать, потому что «чем хуже, тем быстрее». Ну а что касается самого Никиты Сергеевича, то всю свою жизнь после того, как он перестал снимать настоящее кино, он посвятил осваиванию бюджетов. Он их осваивает на всем, что подает хоть какие-то признаки жизни. И ведь Михалков не только забирает бюджеты у Министерства культуры. Он возглавил в России этот самый Союз правообладателей, собирающий налог с носителей, с болванок, попросту говоря. И знаете, какая любопытная деталь? Я в России занимался созданием креативного продукта на протяжении всей своей жизни. И я из михалковского агентства по перераспределению этого налога не получил ни копейки! Никогда. В Латвии же, как только я приехал, меня сразу же пригласили в такое же агентство, и я моментально стал получать там какие-то деньги. Прямо с первой секунды. Ну и вы, наверное, помните историю, когда посадили одного из руководителей михалковского агентства, который скупал замки в Британии. Поэтому степень хитрости отношения к деньгам и способам их распределения очевидна. И поэтому понятно, что государство не собирается финансировать главного российского режиссера современности Андрея Звягинцева, и миллионы долларов, которые ежегодно получает Михалков на Московский кинофестиваль, на две трети уходят в никуда – и я тут могу кровью расписаться. Но зато, поверьте, на бумаге все действия Фонда, руководимого Михалковым и компанией, будут расписаны очень внушительно.

– А как вы думаете, кто кого здесь больше развращает — государство условного Никиту Михалкова или это все-таки условный Михалков успешно разлагает государственное чиновничество?

– Коль скоро вы используете слово «развращает», оно как-то невольно перебрасывает тему в аналог с борделем. Так вот я думаю, что в борделе со старыми проститутками непонятно уже, кто кого развращает — проститутка бандершу или бандерша своих девочек, и какова там роль клиентов, насколько они нравственно чисты, переступая порог этого заведения. Тут как-то все смешалось, слилось, и как-то мне кажется, уже все заодно.

Рубрика: Культура и ТВ

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