Антон Долин: История с новыми фильмами Звягинцева – это не про самоцензуру

У Андрея Звягинцева — сложная ситуация. Он снимает фильм о современности, который, как говорится, никого не оставит равнодушным. Его герой — очень богатый человек из России, владеющий особняком на средиземноморском побережье. Но инвесторы (фонд Романа Абрамовича «Кинопрайм») предложили режиссеру изменить финал картины.

Затем проект покинул и его продюсер Илья Стюарт. Работа остановлена. Андрей Звягинцев говорит, что ему все происходящее объяснили «финансовой нецелесообразностью».

До этого, года два назад, была остановлена работа над фильмом Звягинцева о блокаде Ленинграда, продюсером которого был Александр Роднянский. Сам Звягинцев обьясняет ситуацию цензурой и тем, что продюсеров и инвесторов (частных — после «Левиафана» государство не даёт Звягинцеву денег) страшат острые темы, которые он поднимает в своих фильмах.

Своим мнением о ситуации с Sobesednik.ru поделился главред «Искусства кино» кинокритик Антон Долин.

— Антон, действительно ли это цензура?

— Есть две версии: или это просто был слишком дорогой бюджет, или дело действительно в требовании изменить финал.

— Было и то, и другое. Говорили и о дороговизне проекта, и о просьбах к Звягинцеву изменить финал. И у этой истории есть предыстория с предыдущим проектом Звягинцева, который положили на полку. Это фильм о блокаде Ленинграда. Тогда проект покинул Роднянский, бывший долгое время продюсером Звягинцева.

— Насколько мне известно, Роднянский с самого начала не хотел браться за этот проект.

— Тема блокады Ленинграда представляется опасной в нынешней пропагандистской обстановке, тем более в год юбилея Победы. Есть же версия о том, что Ленинград уже собирались сдавать немцам, предварительно подготовившись взорвать там все, что можно было взорвать. Даже оставшуюся еду, по этой версии, оттуда вывезли.

— Да. Видите ли, Андрей — мой приятель. И я знаком с его версией событий. Но у продюсеров, наверное, есть своё видение. Кто прав и кто лукавит, я не знаю, но определенно о государственной цензуре речь не идёт. Просто продюсеры не решаются браться — возможно! — за некоторые потенциально рискованные темы.

— То есть это самоцензура?

— Понимаете, «самоцензура» — это здесь не совсем точное слово. Самоцензура — это когда Звягинцев хочет сделать фильм про блокаду и говорит себе: нет, это опасно, не буду. Самоцензура — это когда ты сам придумываешь что-то и сам себе не даёшь это сделать.

Ну а здесь придумывает один, а деньги на это не даёт другой. Продюсеры же свободные люди, они могут не хотеть давать деньги по любым причинам. Может, они патриоты и не хотят быть причастны к фильму, с идеей которого они не согласны. Но возможно, причина несогласия совершенно другая. Может, они считают, что вложения не вернутся. Может, они не хотят политических неприятностей. Все возможно.

— Но все-таки найдётся финансирование на этот фильм Звягинцева, как вы считаете?

— Хочу надеяться, что да, потому что Звягинцев — один из лучших режиссёров сегодня. И в неком идеальном мире надо было бы, чтобы он мог снять то, что придумал.