Виталий Манский: После раскрытия базы Фонда кино начнётся борьба пауков в банке

Минкультуры вместе с Фондом кино объявили о том, что в октябре начнёт работать открытая база данных со сведениями о том, какие суммы из бюджета были потрачены на производство фильмов, и о том, насколько успешным или провальным был их прокат.

Предполагается, что в этой базе будут все данные (например, начальный и итоговый бюджет картины) начиная с 2015 года. Сегодня лидеры по получению средств от государства — это компании Сергея Сельянова, Никиты Михалкова и Тимура Бекмамбетова.

Предполагается также, что неэффективные компании не смогут получать деньги на производство своих фильмов — по крайней мере так же легко, как раньше.

Что все это значит, кому выгодно и чем может обернуться на самом деле? Об этом мы спросили режиссера-документалиста Виталия Манского:

— Мне кажется, прозрачность — это в любом случае позитивная вещь. Но дальше следует понимать, кто, как и с какими целями будет использовать эту информацию. Давайте представим себе, что в каком-нибудь условном 1980 году Госкино СССР публикует расходы и возврат в бюджет, например, фильма «Сталкер» Тарковского и фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Гайдая. Как публикация этой информации могла бы использоваться в этом абстрактном 80-м году? Например, какой-нибудь ретивый чиновник мог бы поставить вопрос таким образом: а нужны ли нам фильмы Андрея Тарковского, если они не возвращают государственную казну никаких денег?

— Теперь незачем, кажется, так далеко ходить за подобными примерами...

— В том-то и дело. Этот условный 80-й год бетоном залил сознание нынешнего министра культуры. Он мыслит категориями советского принципа управления культурой. И если он что-то делает, то наверняка он это делает исходя из таких же соображений. И тогда, например, документальное кино, которое в принципе в целом не возвращает деньги в бюджет, вообще может быть закрыто. Хотя, с другой стороны — да простят меня все за такую ремарку! — но то кино, которое финансирует министерство культуры, лучше и закрыть полностью, а деньги отправить на лечение онкобольных детей.

Что же касается собственно этой базы данных и ее открытия — ну, я просто не доверяю нынешней культурной власти в целом, поэтому что бы они ни делали, у меня всегда возникает вопрос о том, ради чего это делается, какая истинная цель тех или иных действий нынешнего Министерства культуры.

Дело в том, что Мединский считает, что его миссия в этом мире — это управлять культурой. Он не понимает, что это ключевое заблуждение. Что культурой не только нельзя управлять, но что управление культурой по своей природе преступно. Культуру можно только поддерживать — и не на основе каких-то чиновничьих решений и прикладных интересов, а на основе исключительно профессиональных экспертиз. Так вот сейчас, когда он поставил культуру в позицию обслуживающей девушки — ну так она и превращается в эту девушку, которую «танцуют».

— Так какова истинна цель этих конкретных действий Минкульта, по-вашему? В чем, как говорится, подвох?

— Я думаю, что это делается для того, чтобы ещё больше усложнить получение государственной поддержки настоящим кино. Нам будут теперь тыкать в глаза прокатные успехи какого-нибудь «Движения вверх» или «Легенды 17» и рядом будут ставить картины тех немногих достойных людей, которые всё ещё получают деньги в Минкульте. Миндадзе или Сокурова, если они всё ещё получают. И будут говорить: «Ну и зачем нам все эти непонятные люди, которые ничего не возвращают — ну посмотрите, какая отдача от "Движения вверх", давайте мы не будем тратиться на все это непонятное, на этих нахлебников, сидящих у нас на шее, давайте сбросим их с корабля истории. Лучше мы эти деньги пустим ещё на одну мейнстрим-картину, которая соответствует нашим задачам идеологического воспитания молодёжи, и всем будет счастье».

— Но сегодня у народа уже не пользуются любовью картины, близкие сердцу Мединского. Например, фильм «Герой», несмотря на супер-пупер Петрова, провалился в прокате за первый уикенд. Время изменилось, и от фальши псевдопатриотичных изделий уже всех тошнит.

— Поэтому дальше начнётся борьба пауков в банке: кто более патриотичен, эффективен и наиболее искренно влюблён во власть. Начнутся соревнования вот этих квазипатриотов внутри себя. Кто более искренний скрепоносец, а кто просто осваивает бабло, формально выполняя заказ.