Концерт в честь 20-летия альбома t.A.T.u. оказался убыточным

Солистки дуэта не только отказались участвовать в шоу, но также анонсировали свой трибьют на весну 2022 года и, по словам композитора песен t.A.T.u. Сергея Галояна, через менеджмент давили на артистов, которые согласились поучаствовать в концерте 20 ноября.

Для одной из солисток причиной для отказа стало участие в проекте Елены Кипер, с которой она в конфликте. Елена призналась, что скандал вокруг трибьют серьезно ударил по общим впечатлениям от работы:

«Каждый раз мы сидели на общей связи по четыре часа, было непонятно, почему каждый раз выпады в нашу сторону со стороны солисток, когда можно было наоборот присоединиться и вместе с нами сыграть в эту игру. И это было по-настоящему сложно. <...> Всю энергию к подготовке забрали эти конфликты, которые никому не нужны <...> Когда мы создавали этот альбом “200 по встречной” [2001 год, – прим. «Собеседника»], туда было вкачено немыслимое количество энергии жизнерадостности, а здесь оттягивание»

, – жаловалась Кипер в эфире «Дождя».

В окончательном списке из числа артистов, которые появятся на трибьют-концерте, исчезли группы «Винтаж», Cream Soda, «Обе две». До этого проект покинули Лариса Долина и Artik & Asti.

Елена Кипер пояснила, что идея трибьюта появилась у нее еще в 2019 году. Тогда продюсер t.A.T.u. Иван Шаповалов находился в больнице и ему требовалась дорогостоящая медицинская помощь. Предполагалось, что концерт помог бы собрать деньги на оплату этой помощи. Солистки от участия в трибьюте отказались, а дальше случился локдаун.

Реанимировали идею в 2021 году именно с подачи LookPort, но тут уже Иван Шаповалов вместе с солистками сначала запретил использовать название t.A.T.u. на афишах, а после Елена Катина и Юлия Волкова, несмотря на былые обиды, внезапно объединились против команды авторов, чтобы организовать свой трибьют.