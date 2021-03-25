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Концерт в честь 20-летия альбома t.A.T.u. оказался убыточным

Продюсер шоу Алексей Волк изначально планировал «выйти в ноль», но тяжелый проект оказался на порядок затратнее

Фото: Вл. Сахмеев

Продюсер и режиссер Алексей Волк признался, что ему не удалось заработать на трибьюте в честь 20-летия альбома группы t.A.T.u. «200 по встречной». Об этом он рассказала в эфире программы «БиКоз» на канале «Дождь» (признан СМИ-иноагентом), куда пришел с бывшим сопродюсером дуэта t.A.T.u. Еленой Кипер.

Напомним, компания LookPort, которой руководит Волк, вместе с авторами песен поп-группы готовятся представить 20 ноября в Москве концерт-посвящение культовой пластинке «200 по встречной», где хиты t.A.T.u. исполнят более 20 артистов: Манижа, Даня Милохин, Вера Брежнева, Рита Дакота, Монеточка и другие.

Алексей Волк признался, что изначальным минимумом было не остаться в минусе:

«Когда этот проект задумывался, мы рассчитывали, что это будет хотя бы в ноль или около этого. Но тогда и проект планировался более камерным, а по ходу его развития появилось 26 фонограмм, которые суммарно записали 28 артистов. Соответственно, со всеми ними затраты на запись и подготовку этих треков. Это огромные операционные затраты. Все средства, заработанные за последние пару лет, вложены в этот проект. Но он, безусловно, очень значим культурно и мне, как продюсеру, суперважно и интересно было поработать с этим»
Фото: стоп-кадр эфира телеканала «Дождь»
Алексей Волк и Елена Кипер

Солистки дуэта не только отказались участвовать в шоу, но также анонсировали свой трибьют на весну 2022 года и, по словам композитора песен t.A.T.u. Сергея Галояна, через менеджмент давили на артистов, которые согласились поучаствовать в концерте 20 ноября.

Для одной из солисток причиной для отказа стало участие в проекте Елены Кипер, с которой она в конфликте. Елена призналась, что скандал вокруг трибьют серьезно ударил по общим впечатлениям от работы:

«Каждый раз мы сидели на общей связи по четыре часа, было непонятно, почему каждый раз выпады в нашу сторону со стороны солисток, когда можно было наоборот присоединиться и вместе с нами сыграть в эту игру. И это было по-настоящему сложно. <...> Всю энергию к подготовке забрали эти конфликты, которые никому не нужны <...> Когда мы создавали этот альбом “200 по встречной” [2001 год, – прим. «Собеседника»], туда было вкачено немыслимое количество энергии жизнерадостности, а здесь оттягивание»

, – жаловалась Кипер в эфире «Дождя».

В окончательном списке из числа артистов, которые появятся на трибьют-концерте, исчезли группы «Винтаж», Cream Soda, «Обе две». До этого проект покинули Лариса Долина и Artik & Asti.

Елена Кипер пояснила, что идея трибьюта появилась у нее еще в 2019 году. Тогда продюсер t.A.T.u. Иван Шаповалов находился в больнице и ему требовалась дорогостоящая медицинская помощь. Предполагалось, что концерт помог бы собрать деньги на оплату этой помощи. Солистки от участия в трибьюте отказались, а дальше случился локдаун.

Реанимировали идею в 2021 году именно с подачи LookPort, но тут уже Иван Шаповалов вместе с солистками сначала запретил использовать название t.A.T.u. на афишах, а после Елена Катина и Юлия Волкова, несмотря на былые обиды, внезапно объединились против команды авторов, чтобы организовать свой трибьют.

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