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Даня Милохин устроился работать на автозаправку

ТикТокер снимает клип к ремейку на песню «Нас не догонят»

Фото: Вл. Сахмеев и Global Look Press

Даня Милохин и КРАЗ, закупленный к трибьюту «200 по встречной»

Блогеру Даниле Милохину пришлось освоить профессию бензозаправщика для съёмок клипа к концерту в честь 20-летия первого альбома группы t.A.T.u. «200 по встречной».

Молодому артисту доверили песню «Нас не догонят» – локомотива карьеры популярного дуэта на российском рынке. Кадры со съёмок клипа публикует сам Милохин и продюсер концерта-трибьюта Алексей Волк. 

В кадре Даня заправляет авто, подъезжающие на заправку, а позже рядом с бензоколонкой оказывается КРАЗ (тот самый, как в клипе «Нас не догонят» 2001 года, но чуть более свежая модель). 

Фото: Instagram @financialwolf

Известно, что изначальный посыл песни команда Милохина уничтожила. Если солистки t.A.T.u., будучи ещё несовершеннолетними, рассказывали в песне, что любят друг друга и хотят сбежать от общества, что не приемлет однополые отношения, то Милохин превратил песню в гимн молодого поколения.

Для «Нас не догонят» это не впервой. За 20 лет существования песня успела стать гимном Олимпиады, рекламой «Первого канала», прозвучать на митинге в поддержку президентства Путина в 2018 году и на открытии Крымского моста.

Трибьют-концерт «200 по встречной» состоится в Москве 21 ноября. Хиты группы t.A.T.u. кроме Милохина на сцене исполнят Манижа, Монеточка, «Винтаж», Ваня Дмитриенко, Рита Дакота и ещё около 20 артистов.

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