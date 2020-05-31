Даня Милохин устроился работать на автозаправку
ТикТокер снимает клип к ремейку на песню «Нас не догонят»
Блогеру Даниле Милохину пришлось освоить профессию бензозаправщика для съёмок клипа к концерту в честь 20-летия первого альбома группы t.A.T.u. «200 по встречной».
Молодому артисту доверили песню «Нас не догонят» – локомотива карьеры популярного дуэта на российском рынке. Кадры со съёмок клипа публикует сам Милохин и продюсер концерта-трибьюта Алексей Волк.
В кадре Даня заправляет авто, подъезжающие на заправку, а позже рядом с бензоколонкой оказывается КРАЗ (тот самый, как в клипе «Нас не догонят» 2001 года, но чуть более свежая модель).
Известно, что изначальный посыл песни команда Милохина уничтожила. Если солистки t.A.T.u., будучи ещё несовершеннолетними, рассказывали в песне, что любят друг друга и хотят сбежать от общества, что не приемлет однополые отношения, то Милохин превратил песню в гимн молодого поколения.
Для «Нас не догонят» это не впервой. За 20 лет существования песня успела стать гимном Олимпиады, рекламой «Первого канала», прозвучать на митинге в поддержку президентства Путина в 2018 году и на открытии Крымского моста.
Трибьют-концерт «200 по встречной» состоится в Москве 21 ноября. Хиты группы t.A.T.u. кроме Милохина на сцене исполнят Манижа, Монеточка, «Винтаж», Ваня Дмитриенко, Рита Дакота и ещё около 20 артистов.