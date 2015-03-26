Сегодня, в 18:19

Даня Милохин, Манижа и Монеточка выступят на концерте в честь группы t.A.T.u.

Объявлены имена новых участников, присоединившихся к трибьюту в честь 20-летия альбома “200 по встречной”

12 августа в Москве на стрелке фабрики «Красный Октябрь» прошла про-встреча к трибьюту в честь 20-летия первого альбома группы t.A.T.u. «200 по встречной».

Организатор проекта Алексей Волк на открытой сцене представил список новых звезд, которые готовы исполнить хиты всемирно известного российского дуэта. Среди них Манижа, Даня Милохин, группа «Моя Мишель», Монеточка, Дмитрий Маликов, группа «Слот», Алена Швец и Рита Дакота.

Также стало известно, что из проекта исчез запланированный номер Ларисы Долиной с коллективом Artik & Asti. Они вместе должны были исполнить песню «Gomenasai» со второго альбома t.A.T.u.

Также был презентован первый трек и клип трибьюта. Украинская рок-группа «Нервы» перепела хит «Не верь, не бойся, не проси», с которым t.A.T.u. представляли Россию на Евровидении в 2003 году. В съемках был задействован КРАЗ новой модели, но похожий на тот, что угоняли девочки в клипе «Нас не догонят»

Концерт состоится 20 ноября в Москве, пока неизвестно, примут ли в нем участие сами солистки группы – Лена Катина и Юля Волкова. Подробности с промо-встречи читайте в ближайшее время на сайте Sobesednik.ru.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 3 часа назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 3 часа назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 2 дня назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 2 дня назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 3 дня назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Культура и ТВ 39 минут назад

"Вы точно рожали на днях?" Мария Горбань удивила фигурой спустя неделю после родов

Шоу-бизнес 1 час назад

65-летний Ефим Шифрин задумался о собственном некрологе

Шоу-бизнес 2 часа назад

“Я найду все деньги, которые он за восемь лет прятал...!" Экс-жена Павла Мамаева откровенно рассказала о войне после развода.

Спорт 2 часа назад

Платок с прощальной пресс-конференции Мессии продают за миллион долларов

Культура и ТВ 2 часа назад

Виктор Сухоруков: "Только безумец может сжигать дом не имея в заначке какого-нибудь сарайчика"

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Сала в фотошопе поубавила": Семенович раскритиковали за "дикое" фото из отеля

Культура и ТВ 2 часа назад

Куда пойти на выходные 13-15 августа

Шоу-бизнес 4 часа назад

"Узнать невозможно": что стало с лицом 75-летней Ларисы Рубальской?

Шоу-бизнес 4 часа назад

Певицу МакSим сегодня выписывают из больницы

Шоу-бизнес 4 часа назад

"Молодой Борис Моисеев": Митя Фомин удивил новым образом

Шоу-бизнес 4 часа назад

"Будет гореть в аду": Певице Asti пригрозили страшными муками из-за татуировок

Шоу-бизнес 5 часов назад

Госдума, вакцинация, любимый мужчина: Ирина Дубцова ответила на вопросы фанатов

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Какой эротичный танец": принимающая душ в бикини Полина Гагарина взбудоражила поклонников

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Хороша царица": 65-летняя Лариса Долина поразила поклонников новым образом

Шоу-бизнес 6 часов назад

"Сильно не хватает": Родион Газманов прокомментировал слухи о романе с Началовой

Культура и ТВ 6 часов назад

Сотрудник Надежды Бабкиной пожаловался на полицию

Шоу-бизнес 6 часов назад

46-летняя Татьяна Навка в сексуальных шортиках впечатлила фанатов растяжкой во время йоги

Спорт 22 часа назад

Олимпийский тест Sobesednik.ru. Хорошо ли вы знаете историю Игр?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика