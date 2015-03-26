Даня Милохин, Манижа и Монеточка выступят на концерте в честь группы t.A.T.u.

12 августа в Москве на стрелке фабрики «Красный Октябрь» прошла про-встреча к трибьюту в честь 20-летия первого альбома группы t.A.T.u. «200 по встречной».

Организатор проекта Алексей Волк на открытой сцене представил список новых звезд, которые готовы исполнить хиты всемирно известного российского дуэта. Среди них Манижа, Даня Милохин, группа «Моя Мишель», Монеточка, Дмитрий Маликов, группа «Слот», Алена Швец и Рита Дакота.

Также стало известно, что из проекта исчез запланированный номер Ларисы Долиной с коллективом Artik & Asti. Они вместе должны были исполнить песню «Gomenasai» со второго альбома t.A.T.u.

Также был презентован первый трек и клип трибьюта. Украинская рок-группа «Нервы» перепела хит «Не верь, не бойся, не проси», с которым t.A.T.u. представляли Россию на Евровидении в 2003 году. В съемках был задействован КРАЗ новой модели, но похожий на тот, что угоняли девочки в клипе «Нас не догонят»

Концерт состоится 20 ноября в Москве, пока неизвестно, примут ли в нем участие сами солистки группы – Лена Катина и Юля Волкова. Подробности с промо-встречи читайте в ближайшее время на сайте Sobesednik.ru.