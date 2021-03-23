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"Винтаж", Вера Брежнева, IOWA: Названы 10 артистов, которые споют хиты группы t.A.T.u.

Специально к трибьюту первого альбома отреставрирован бензовоз из клипа "Нас не догонят"

Фото: Пресс-служба Lookpart

Проект Lookport сообщил имена артистов, которые примут участие в трибьют-концерте к 20-летию первого альбома группы t.A.T.u. «200 по встречной».

Участие в проекте подтверлдили: певицы «Обе Две», Favlav, Вера Брежнева,Polina, IOWA, Лариса Долина, а также группы Artik & Asti, Cream Soda, «Нервы», «Винтаж». Сборный концерт-посвящение состоится в Москве 20 ноября.

Организаторы отмечают, что помимо хитов группы с первого альбома прозвучат и другие популярные песни t.A.T.u.. Например, «Люди-инвалиды» и «All about us».

Специально для проекта организаторы нашли бензовоз из клипа «Нас не догонят», отреставрировали его. Легендарную машину из популярного клипа можно будет найти в разных креативных пространствах Москвы и почувствовать себя героем клипа, пишут организаторы. Приближенные к ним фанаты группы предполагают, что в первую очередь бензовоз окажется на площадке ArtРlay.

t.A.T.u. - Нас Не Догонят (HD)

Также, согласно данным инсайдеров, пока обсуждается возможность участия в концерте Светланы Лободы и певицы Марув. После участия Юлии Волковой в праймериз «Единой России» некоторые артисты отмежевались от идеи участия в трибьюте группе.

«Это не только 20 лет t.A.T.u., но и 20 лет истории российской музыки и общества, – делится постановщик шоу Алексей Волк. – Через музыку t.A.T.u. мы объединяем несколько поколений артистов и зрителей, создавая для каждого номер-высказывание на волнующую его тему».

Рубрика: Шоу-бизнес

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