"Винтаж", Вера Брежнева, IOWA: Названы 10 артистов, которые споют хиты группы t.A.T.u.

Также, согласно данным инсайдеров, пока обсуждается возможность участия в концерте Светланы Лободы и певицы Марув. После участия Юлии Волковой в праймериз «Единой России» некоторые артисты отмежевались от идеи участия в трибьюте группе.

«Это не только 20 лет t.A.T.u., но и 20 лет истории российской музыки и общества, – делится постановщик шоу Алексей Волк. – Через музыку t.A.T.u. мы объединяем несколько поколений артистов и зрителей, создавая для каждого номер-высказывание на волнующую его тему».