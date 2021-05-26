Вера Брежнева: Меня обзывали очкариком, но сейчас люди в очках мне нравятся

Пока певица к врачам не обращается, она надеется, что удастся обойтись без операции

Вера Брежнева не любит рассказывать о своей жизни. Но на днях призналась: на заре своей карьеры она перенесла операция. Звезда не исключает, что будет вынуждена вновь обращаться к врачам за помощью.

На недавней премии телеканала RU.TV Вера затмила всех своим роскошным комбинезоном, под которым поклонники тщетно пытались разглядеть нижнее белье. Артистка выглядела роскошно: кажется, с годами она становится только лучше.

– До 21 года я носила очки, – рассказывает Вера. – Носила бы и еще, но, слава Богу, заработала денег и сделала себе лазерную операцию.

Результатом Брежнева осталась довольна. Впрочем, признается: в последнее время видеть она стала хуже. Во всем певица винит роды и работу.

– Сейчас зрение снова немножко упало, – говорит артистка. – Роды, стресс, работа… Плюс софиты очень сильно садят зрение.

Пока Брежнева к врачам не обращается. Надеется, что удастся обойтись без операции.

– Когда ходила в очках, меня обзывали очкариком, – продолжает звезда. – Я обижалась. Но считала, что это прямо прикольно – носить очки. Сейчас смотрю на людей в очках, и они мне нравятся!