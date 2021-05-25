"Меладзе одобрил": Вера Брежнева вышла в свет без нижнего белья

В последнее время Вера Брежнева редко выходит в свет. Артистка живет на Украине и из-за пандемии не может так свободно перемещаться, как это делала ранее. Впрочем, не посетить музыкальную премию телеканала RU.TV Вера не смогла.

На красной дорожке 39-летняя певица произвела настоящий фурор. Брежнева появилась в черном комбинезоне, максимально открыв все свои прелести. Под ним поклонники активно пытались рассмотреть нижнее белье, но тщетно. Сама Вера не видела в своем облике ничего криминального.

Как оказалось, на таком сексуальном наряде настоял супруг артистки и большой ценитель женской красоты Константин Меладзе.

– Муж одобрил, – заявила артистка. – Более того, он сам выбрал этот образ!

Надо сказать, что формы у звезды – отменные. Кажется, что у Брежневой нет ни грамма лишнего веса. На красной дорожке Вера буквально светилась от счастья и уверяла, что сейчас ждет, когда ее младшая дочь закончит школу.

– Она учится в интернациональной школе в Киеве, – объясняла Вера. – А там учатся по другому образцу. У них каникулы чуть больше в течение года, зато летом – меньше. Но ничего – ждать осталось недолго. Скоро уже закончится.

К сожалению, ни один из эксклюзивных самоваров (их вручают звездам во время церемонии) Вера не получила.