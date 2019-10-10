Вера Брежнева: Приятно, что люди переживают за нас с Меладзе

Слухи о непростых отношениях в семье Константина Меладзе и Веры Брежневой продолжают набирать обороты. Говорят, что любвеобильный композитор променял законную супругу на звезду «ВИА Гры» Эрику Герцег.

На премии «Радиомания-2019» Брежнева впервые прокомментировала эту информацию. Вера появилась в приподнятом настроении. Услышав вопрос про развод с Меладзе, певица рассмеялась:

— Я стараюсь не обращать внимания на слухи, — заявила певица. — Если бы эта информация была правдой, то, возможно, могла бы меня выбить из колеи. Я вообще не знаю, откуда все взялось — из-за того, что я удалила наши снимки из Инстаграма? Знаете, мне даже льстит, что люди настолько следят за моими социальными сетями. Там я показываю все,что хочу. Есть настроение — выкладываю фото. Нет настроения — убираю их, потому что мне хочется какие-то кадры оставить для себя. Почему люди не замечают, когда я удаляю другие посты? А Константина все заметили. Мне приятно, что люди переживают за нас как за пару.