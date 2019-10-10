"Золотые микрофоны" для звезд радио

В концертном зале Vegas City Hall Российская Академия радио провела XVIII торжественную церемонию вручения Национальной премии «Радиомания».

Одними из фаворитов по числу побед стал холдинг ГПМ Радио, завоевавший семь «золотых микрофонов» «Радиомании 2019». Три статуэтки – на счету «Авторадио», а в общей копилки наград радиостанции их теперь уже свыше сорока – хороший показатель таланта и мастерства. В жанре радиошоу лучшим признано вечернее шоу «Мурзилки Live», а в номинации «Радиоведущий/интервьюер» академики радио, среди которых, кстати, такие мастера жанра, как Алексей Венедиктов с Владимиром Познером, выделили интервью ведущих утреннего драйв-шоу «Поехали» Демидова и Абрамяна. «Авторадио» вручили награду и в номинации «Продвижение, внеэфирный проект» за «Большой футбол» – в 2018 году радиостанция выступила официальным радиовещателем Чемпионата Мира по футболу.

Генеральный директор ГПМ Радио Юрий Костин (в центре) с ведущими лучшего радиошоу страны «Мурзилки Live»

Удостоены главной индустриальной награды Детское радио, в номинации «Познавательная программа/рубрика» победили «Сказки народов мира», и Радио ENERGY – за организацию масштабного интернет-флэшмоба с группой Little Big #SKIBIDICHALLENGE. Еще два радийных «Оскара», как давно уже называют эту премию, на счету «Юмор FM». В конкурсе сетевых радиостанций лучшей музыкальной программой названа очень смешная «А что, если?». Что, если Михаил Боярский решит исполнить песни Элджея, а Feduk – хиты Киркорова? На «Юмор FM» такое возможно: голосами звезд в радиоэфире поет талантливый пародист Кирилл Нечаев. Среди региональных радиостанций в числе победителей «Юмор FM – Санкт-Петербург» (номинация «Развлекательная программа/рубрика» – «Возможно, всюду Хармс!»).

Саймон «Чёрный перец» – ведущий шоу Black2White на Радио ENERGY

В этом году в числе лауреатов также Rock FM, радиоканал «Мир Белогорья», «Спутник FM», «МАКС-FM» и многие другие, в специальных же номинациях отмечены радиостанции «Орфей», «ЗВЕЗДА FM» и «Радио Книга».

Елена Бондаренко и Виктор Приворотский с наградой для Детского радио

«Радиомании» уже 18 лет, и за эти годы премия превратилась в яркое шоу, которое с удовольствием посещают зрители, транслируют телеканалы, а со сцены звучат главные хиты радиоэфира. На этот раз своими песнями победителей поздравляли Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина, Вера Брежнева, Artik & Asti, а в числе «вручантов» были наш колумнист и шоумен Отар Кушанашвили, популярный актер Сергей Дружко, глава Роскомнадзора Александр Жаров, известная балерина и общественный деятель Анастасия Волочкова, режиссер Юлий Гусман, заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин и другие знаменитости.

Ирина СЕРОВА