Вчера, в 20:19

Продюсер t.A.T.u. придумал слоган, с которым Юлия Волкова смогла бы пройти в Госдуму

По убеждению Ивана Шаповалова, политтехнологи "ЕР" предали аудиторию Юлии Волковой

Фото: Коллаж из скриншотов видео на YouTube

Иван Шаповалов и Юлия Волкова

Музыкальный продюсер Иван Шаповалов, создавший группу t.A.T.u., пообщался с Ксенией Собчак и журналистом Владиславом Пушкаревым на подкаст-платформе Stereo.

Один из слушателей не обошел стороной недавний политический эксперимент экс-солистки популярного дуэта Юли Волковой. Напомним, артистка принимала участие в праймериз партии «Единая Россия», из-за чего столкнулась с неприятием со стороны общественности и фанатов t.A.T.u. На предварительных выборах певица не набрала даже тысячи голосов.

Шаповалов и ранее заявлял, что единороссы сработали очень плохо, пригласив на праймериз солистку международно популярного дуэта, который эксплуатировал тему однополой любви. Волкову, которая шла на выборы от Ивановской области, высмеивали с ее обращением к работникам ткацкой промышленности региона.

«Надо было ориентироваться на ее аудиторию, а не на ткачих. А они наоборот ее аудиторию немного предали. А месседж надо было такой: “Я отдала вам свой голос, поддержите теперь вы меня своим голосом”»

, – заявил Иван Шаповалов.

Напомним, что у Юлии Волковой с начала нулевых годов были проблемы с голосом. В 2012 году в результате операции на щитовидной железе она вовсе лишилась одной связки, но продолжает музыкальную карьеру и поет на концертах живьем.

Экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, к слову, идею Ивана Шаповалова оценила и призналась, что ее президентская кампания в 2018 году была бы успешнее, обратись она к нему за помощью.

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