"Да, я не без греха": Экс-солистка t.A.T.u. выпустила первый ролик для праймериз "ЕР"

Бывшая солистка скандального дуэта t.A.T.u. Юлия Волкова, которая в конце апреля сообщила об участии в праймериз «Единой России», выпустила первый ролик своей кампании. В нем она раскритиковала пенсионную реформу, деградацию регионов, коррупцию и другие проблемы российской политики.

Напомним, певица подала документы для участия в выборной процедуре от Ивановской области. Она упомянула о «турецких инвесторах», которые открыли в регионе новое производство, но не позаботились о его экологической безопасности.

Также Волкова напомнила избирателям о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников департамента архитектуры города из-за недостроенного и незапущенного в столице региона ковид-госпиталя.

Примечательно, что артистка, столкнувшаяся с волной хейта от фанатов группы t.A.T.u., добавила в своем предвыборном послании: «Да, я не без греха. Я тоже ошибалась. Но я всегда сквозь боль, слезы, страдания, находила путь света во тьме». О чем именно говорит Волкова, неясно.

«Я иду в Госдуму от “Единой России”, что не на словах, а на деле добиваться принятия решений в интересах большинства граждан страны. Что, кстати, является целью “Единой России”. Сейчас все происходит не так. Ярчайшим примером стала пенсионная реформа, подарившая гражданам работу до гробовой доски», — с пафосом заявляет певица, которая, видимо, ввиду политической неосведомленности, не знает, кто принимал закон об упомянутой реформе.

«Я верю в вас и верю в добро. И на этом пути нас не догонят», – обратилась к своему бэкграунду экс-татушка.

Ранее экс-продюсер группы t.A.T.u. Иван Шаповалов в интервью «Новому проспекту» уверенно заявлял, что связаться с «Единой Россией» не было идеей Юли Волковой. Шаповалов считает, что, привлекая Юлю к предвыборной кампании, партия пытается «заигрывать с протестными образами».

«Помните, с чего они (партия "ЕР", — прим. Sobesednik.ru) начинались? Когда стоял вопрос о существовании вообще государства, о его распаде, тогда и возникла идея единой России. И это была идея, которая на тот момент объединила элиты. Прошло время, а новой идеи нет. Есть ощущение, что в "Единой России" не знают куда идти. Отсюда и эта новость. И в этой ситуации остается только зарабатывать деньги. И тем и другим. Пока деньги есть», — объяснял свое видение ситуации Шаповалов.

Группа t.A.T.u. // Фото: Global Look Press

Официальное фан-сообщество t.A.T.u. «ВКонтакте» намерение Волковой идти в политику не поддержало и призвало поклонников не ассоциировать сегодняшние действия экс-солистки группы с историей дуэта.

«С глубоким уважением и большой любовью мы, команда t.A.T.u. VK, относимся к памяти, прошлому, и всему наследию t.A.T.u., которое мы несём, храним и оберегаем сквозь время, не давая будущему определять наше прошлое. А все вы — часть этого наследия. Которое говорит "Да" свободе, любви, равенству и уважению», — говорится в тексте администрации фан-сообщества.