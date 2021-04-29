Черненькая и рыженький: Милонов благословил солистку "Тату" на работу в "Единой России"

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «исцелившейся» экс-солистку дуэта t.A.T.u. Юлию Волкову, которая вчера подала документы на участие в праймериз «Единой России» от Ивановской области.

В разговоре с корреспондентом «Газета.ru» Милонов сказал:

«Мне нравится, что люди, которые раньше экспериментировали с какими-то взглядами, могут исцелиться от этого. Но она ведь не продвигала идеологию ЛГБТ, потому что в качестве шоу-дивы она вполне общалась с гетеросексуальными мужиками. Это был такой образ. И у страны такой образ был иногда. Я рад, что она выбрала для себя правильную структуру».

Особенно интересно мнение единоросса Милонова потому, что он был одним из главных лоббистов закона о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений», принятом в 2013 году. Напомним, что t.A.T.u. прославились во всем мире как русская поп-группа школьниц-лесбиянок.

В 2007 году солистки Юля и Лена участвовали в московском гей-прайде, где подверглись нападению православных активистов. Но в 2014 году в эфире украинского шоу «Детектор брехни» Юля Волкова призналась, что не поддержит своего сына, если тот выберет однополые отношения. Свое рассуждение она закрепила фразой: «Мужчина не имеет права, извините, быть [геем]».

Примечательно, что в 2014 году, когда солистки дуэта со скандалом разорвали отношения, Лена Катина жаловалась в обращении к поклонникам: «Юля поставила мне ультиматум. Она отказалась продолжать со мной сотрудничество в проекте t.A.T.u., если я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах, касающихся творчества группы. Иначе она найдет другую рыжую кудрявую девочку, чтобы меня заменить». Видимо, нашелся мальчик.

Сама Волкова, обещавшая подробнее рассказать в Instagram о своем участии в праймериз, до сих пор молчит. Под ее фото на фоне символа «Единой России» и фотографии президента Владимира Путина уже почти 3000 комментариев. Мало кто поддерживает певицу в ее решении. Ранее она не была замечена в политике.

И даже в 2004 году, когда группа t.A.T.u. собирала в Москве подписи на выдвижение в президенты, девушки не явились на встречу с избирателями.