Юля Волкова из "Тату" примет участие в праймериз "Единой России"

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова опубликовала в Instagram фото из общественной приемной партии «Единая Россия» в городе Иваново.

Также певица выложила в сторис несколько записей, где она заполняет какие-то документ. Что это за документы — не уточняется, но свой пост артистка сопроводила тегом #праймериз.

Сотрудник приемной в это время сканирует трудовую книжку и свидетельство о рождении певицы.

«Мои хорошие, первый шаг сделали», — пишет Волкова на фоне партийного баннера.

Юля Волкова стала популярной еще до совершеннолетия в составе группы «Тату», эксплуатирующей имидж школьниц-лесбиянок.

В 2004 году дуэт уже проводил пиар-кампанию, собирая подписи для единовременного выдвижения солисток Юли и Лены на выборы президента России (чтобы сложить их возраст и преодолеть президентский возрастной барьер в 35 лет). Однако, тогда девушки даже не явились на встречу с потенциальными избирателями.

В 2018 году Волкова выступала на открытии Крымского моста, ее коллега по группе Лена Катина в тот же год приняла участие в концерте в поддержку президентской кампании Владимира Путина.