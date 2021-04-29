"Баба – ужас!" Лена Миро обрушилась на "татушку" Волкову, идущую в Госдуму от ЕР

Любительница скандалов и хайпа Лена Миро жестко прошлась по бывшей солистке группы t.A.T.u., которая планирует стать депутатом от партии «Единая Россия».

Миро в первую очередь смутил внешний облик переборщившей, по ее мнению, с пластическими операциями певицы, которая давно потеряла сходство с собой, прежней.

– В этой изменённой до ужаса бабе даже родная мать не признает бывшую «татушку» Юлю Волкову, – не сдерживаясь, высказалась Миро. – Наложив на лицо плотный грим гейши, Волкова пришла в отделение «Единой России» регистрировать свою кандидатуру.

– Вместо медицинской маски, которую требует плакат на стене, «татушка» наложила на лицо диджитал-маску, а, там где это было невозможно, повернулась к камере жирной спиной, скрыв от посторонних глаз свой филлерный пряник без фильтров.

Как увязывается скандальный имидж Юли Волковой, которая начала свой путь к успеху с лесбийских поцелуев на сцене, с репутацией серьезной политической партии, пока не ясно.

Но, судя по прогнозам Миро, на предстоящих выборах нас ждет тот еще карнавал.

Миро также задалась резонным вопросом: почему до сих пор не стали депутатами другие скандальные коллеги Волковой: Катя Лель с инопланетянами и Виктория Боня с вышками 5G и чипированием.

От себя добавим, что в этой компании вполне гармонично смотрелась бы Наталья Ветлицкая, которая совсем недавно предлагала скрываться от вируса в лесу, Никита Джигурда с его колдовскими ритуалами и почитатель нудизма и собак Алексей Панин. Тогда, глядишь, и скучные депутатские сессии смогут конкурировать по популярности с каким-нибудь «Домом-2».