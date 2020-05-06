"Я молчала 30 лет": Катя Лель призвала человечество выйти из Матрицы

45-летняя певица рассказала, что истории о ее встрече с инопланетянами – вовсе не хайп, а чистая правда. Она предупредила поклонников, что сейчас на земле происходит «квантовый скачок». Люди, по словам звезды, «переходят в пятое измерение», и каждый человек «должен пробудиться».

– Я молчала 30 лет, но настало время правды. Многие думают, что в шоу-бизнесе нет светлых и пробужденных людей, – призналась Катя, – но это не так. Если бы еще вчера мне сказали, что я смогу говорить на ЭТУ тему, я бы не поверила. Мне пишут сотни людей, которые видят различные проявления потустороннего мира... Они просят защиты.

Лель выложила в YouTube видеоинтервью с блогером и журналистом Владом Фридом, с которым побеседовала о том, что сейчас Земля переходит на новый уровень существования, и многое, что загрязняло планету, останется в прошлом.

– Души людей, которые служат силам зла, после перерождения вернутся на 26 000 лет назад, – пространно пояснила певица. – Но люди думают, что никто этого не узнает, и не понимают, что им придется все это проходить заново, не только им, но и их детям.

По словам собеседника Лель, людей загнали в ситуацию, когда они думают только о том, что им нужно заработать деньги, чтобы прокормить свою семью, просто выжить. Они как белки в колесе. Но именно сейчас – лучшее время для того, чтобы остановиться и выйти из Матрицы. Перестать бояться завтрашнего дня, смерти, ведь именно в таком состоянии человек становится беспомощным и управляемым. Главная задача, сказал Фрид, – осознать факт, что каждый человек может творить свою реальность, перестать ждать, когда за вас примут решение «большие дяди».

Собеседник Кати рассказал о главном законе Вселенной: «У нас действует принцип свободной воли человека. Если вы не сопротивляетесь тому, что с вами делают, значит, вы это принимаете».

Прокомментировала Лель и слухи о том, что в ближайшем будущем у всех людей появится так называемая «квантовая татуировка», которая будет показывать, какие вакцины сделаны человеку. И если у него не будет нужных вакцин, его не выпустят из дома.