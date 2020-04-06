"Ветлицкая сошла с ума": певица шокировала подписчиков странной медитацией

Певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель «помолились» о победе над коронавирусом и об исцелении планеты.

Вначале об этом в своем блоге написала Наталья Ветлицкая. Утверждающая, что благополучно исцелилась от коронавируса, она пригласила всех желающих присоединиться к самой масштабной коллективной медитации в истории человечества. Во время сеанса нужно было мысленно взяться за руки со всеми участниками и послать луч света Земле.

– По всей планете миллионы людей соединят свои сердца в едином намерении жить в любви, содружестве, сотворчестве и мире, без войн и ненависти, – сообщила Ветлицкая в своем блоге в Инстаграм. – О том, что коллективная медитация создаёт мощное энергетическое поле, способное повлиять на ход событий, знали ещё в древности. Чем больше людей присоединится к этой медитации, тем больше шансов, что на Земле произойдут благоприятные перемены. Присоединяйтесь все, кто хочет помочь планете и человечеству.

На ее призыв откликнулись сотни человек, одной из них оказалась коллега Ветлицкой – певица Катя Лель.

– Ждем давно, Натешенька! Да будет Свет! – высказалась Лель.

Были среди комментаторов и те, кто выразил сомнение в психическом здоровье певицы. Некоторые подписчики предположили, что «Ветлицкая сошла с ума». Однако большинство поклонников звезды 90-х согласились помолиться об оздоровлении Земли, уж очень надоело сидеть дома.