"Болели мышцы, шея, кожа": Ветлицкая еле выжила, переболев "коронавирусом"

55-летняя певица рассказала, что пару дней назад перенесла страшный вирус, но заметила заражение не сразу. Мышцы звезды вдруг начали побаливать: было трудно поворачивать шею, кожа заболела так, что к телу было трудно прикоснуться.

– Какая-то странная мышечная боль, а уже вечером внезапно запершило в горле, – говорит певица. – Я начала покашливать. Не знаю, конкретно этот вирус (коронавирус. – Ред.) или нет, я лежала на диване три дня... любое движение приносило боль. Поднялась температура...

Ветлицкая не поехала в клинику, потому что у нее не было сил, и не делала тестов на коронавирус. Но певица подозревает, что это был именно он. Где она могла подцепить эту заразу, Наталья не знает, но думает, что скорее всего в магазине. Она признается, что могла дотронуться грязными руками до лица, потому что не пользовалась антисептиками, а просто протирала руки влажными салфетками.

– Было ощущение, что не хватает тепла, поднялась температура. Я просто уже не выдерживала и ходила в душ греться, – рассказывает о своем состоянии певица. – Болело все, даже на уровне кожи, как будто нервы вышли на поверхность и были так отбиты, что даже прикоснуться невозможно. Сухой кашель, насморка нет.

Наталья рассказала, что не стала принимать таблетки, потому что старается не есть никакой химии.

– Оказывается, при этом вирусе нельзя пить никакие обезболивающие, потому что они тормозят иммунную систему и не дают ей бороться. Спать в этом состоянии практически невозможно. Это не типичный грипп, когда тебе хочется провалиться в сон.

Певица рассказала, что пила очень много теплой воды и воды с содой (Ветлицкая всегда выпивает каждый час по литру воды), практически ничего не ела и целыми днями делала медитации и дыхательные упражнения пранаямы. Также певица делала ингаляции с натрием хлоридом и мирамистином, а еще ела мед с куркумой и корицей.

Через три дня ломота в теле прошла, но слабость и головокружение остались.

– Я не думаю, что это смертельный для всех вирус, но штука не очень приятная, могу вам сразу сказать, – предостерегла звезда.