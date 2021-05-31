Лыжница Вяльбе обогнала экс-солистку t.A.T.u. в праймериз "Единой России"

Экс-солистка группы t.A.T.u., начавшая в этом году политическую карьеру, заняла лишь 11 место на предварительном голосовании партии «Единая Россия» перед выборами в Госдуму от Ивановской области. Об этом сообщает портал «В частности».

Первой в рейтинге праймериз оказалась трехкратная олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, пишет ТАСС со ссылкой на регионального секретаря партии

Второе место занял уже действующий депутат Госдумы Юрий Смирнов, а на третьем глава столицы региона – Владимир Шарыпов.

Попытка Юлии Волковой вызвала шквал негатива в том числе и со стороны поклонников певицы. Иронизировали над политической карьерой звезды ведущий Иван Ургант, а также комики Ида Галич и Илья Соболев.