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Мне не нужна она: Почему группа t.A.T.u. никогда не воссоединится

Шоу-бизнес
01:02, 01 июня 2021

Мне не нужна она: Почему группа t.A.T.u. никогда не воссоединится
Коллаж из скриншотов
Коллаж из скриншотов

«Дорогая моя Юленька, вторая половинка! Ты очень талантливый человечек, и я хочу, чтобы все твои планы, задумки и идеи реализовались, желания исполнились, чтобы ты была счастлива и любима! Я буду всегда с тобой, вне зависимости от того, как сложится жизнь! Очень тебя люблю! Пусть тебе всегда сопутствует удача и светит солнышко! Целую, твоя Ленка», — так нежно в 2008 году Лена Катина поздравляла напарницу по группе t.A.T.u. Юлю Волкову.

Спустя десять лет после распада дуэт t.A.T.u. – самый прослушиваемый российский музыкальный проект на стриминговом сервисе Spotify. В 2020 году сингл All The Things She Said получил платиновый сертификат в Британии за 600 тысяч проданных копий. 

Но поздравление Лены из 2008 года не сбылось, и все новые победы за старые заслуги девушки празднуют по отдельности. 

Global Look Press

Если они и остались друг другу родными, то наладить эти отношения вряд ли сможет самый опытный семейный психолог. Те, кто в начале нулевых прославили российскую поп-музыку на весь мир, никогда больше не выйдут на одну сцену.

Вырезала из общих фотографий

«Очевидно, [у Лены] какая-то психологическая травма. Я так думаю», — заключила Юля Волкова на встрече с фанатами в 2019 году. По словам певицы, на фотографиях с группой t.A.T.u. в комнате у Лены Катиной Юля везде вырезана. 

По крайней мере, так ей сказала ее помощница и подруга Катя Дорош, которая была в квартире у Лены. Якобы Катя Дорош еще в 2014 году приехала к  Лене домой, чтобы договориться о выступлении группы на открытии Олимпиады в Сочи.

«Катя никогда не была у меня дома, начнем с того», — прокомментировала позже эту историю Лена. «Мне же больше вообще нечем заняться в жизни, только пойти распечатать все фотографии с Юлей, которые у нас есть, потом сидеть и вырезать ее», — смеялась Катина.

«Найдет другую кудрявую рыжую девочку, чтобы меня заменить»

Категорически отказ от работы с Волковой был озвучен еще в 2014 году. На YouTube-канале Лены Катиной появилось обращение к поклонникам, где певица сожалеет, что надежды фанатов на воссоединение дуэта не оправдались:

«Помимо многих грубых, публичных и очень обидных высказываний в мой адрес, Юля поставила мне ультиматум: она отказалась продолжать со мной сотрудничество в проекте t.A.T.u., если я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах, касающихся творчества. Иначе она найдет другую рыжую, кудрявую девочку, чтобы меня заменить»

Также, по словам Катиной, Волкова пригрозила перекрыть кислород сольному проекту Лены на территории России. Для этого она якобы воспользуется своими тесными связями с руководством «Первого канала».

Волкова на этот выпад напарницы по группе ответила пренебрежительной пародией, в которой настаивает, что их сотрудничество по-прежнему «абсолютно возможно».

Скриншоты с обращений на YouTube

К слову, с режиссурой этого ролика-насмешки ей помогала Елена Кипер, соавтор главных хитов группы «Я сошла с ума» и «Нас не догонят». Позже она же сняла документалку «Прощальное воскресенье заклятых подруг», где в том числе запечатлены эскапады Волковой в 2012 году, когда t.A.T.u. впервые за долгие годы вышли на сцену в Румынии.

По словам Кипер, Волкова шутила, что хотела бы подложить к двери гостиничного номера Лены Катиной газовый баллон. Позже эта сплетня от Кипер стала мемом в рунет-сообществе фанатов дуэта.

Волкова не стала раскрывать подробностей своих обещаний закрыть проект коллеги на территории России и первое время делала вид, что ничего не произошло.

Позже на региональном телевидении Владивостока Юля так объясняла разрыв: «Было такое все чужое. Было так все сложно. Для того, чтобы нам выступить на Олимпиаде, потребовалось столько моральной работы с Леной, чтобы заставить ее все это сделать. У нее какие-то свои порядки, правила. Билеты на самолет только такие, а не такие. Мы буквально упрашивали ее всем коллективом. 

После чего был наш личный конфликт, но никто не ожидал от Лены этого видео (с обращением к поклонникам о невозможности дальнейшего сотрудничества). Я не знаю что это. Был конфликт, но такого не было».

«Это все быстро зачахнет»

Сложно сказать, в какой момент небольшие недовольства испортили отношения между Юлей и Леной. Обе признавали, что Юля — лидер группы. Изначально проект создавался на противоположности характеров: дерзкая и наглая черненькая, мягкая и тихая рыженькая.

Юля всегда перебивала Лену во время интервью на русском языке и заметно нервничала на первых зарубежных гастролях из-за незнания английского языка. По этой причине все вопросы журналистов и ведущих обращались к Лене.

Но между тем даже после снятия флера лесбийского имиджа публичные выступления Лены и Юли оставались милыми. Девушки продолжали держаться за руки на интервью, обнимались на сцене и даже целовались, хоть и не «по-взрослому».

Скриншот с видео

Более осязаемым противостояние стало в момент, когда инвестор проекта, IT-предприниматель Борис Ренский заявил об окончании своего участия в группе t.A.T.u. из-за поведения Юли Волковой. 

Летом 2008 года Волкова отказалась лететь на концерт в Калифорнию. Мероприятие готовилось полгода и все билеты были распроданы.

«Юля просто отказалась лететь из Москвы в Америку, сказав, что у нее появился страх самолетов. Я не хочу вдаваться в описание истинных причин такого Юлиного поведения, но всем нам внутри, поверьте, они были очевидны и совершенно не выглядели хоть сколько-нибудь извинительными, – рассказывал в интервью Борис Ренский. – Концерт отменился, мы заплатили дикую неустойку, покрылись позором и попали в черный список людей, с которыми нельзя иметь дело. А Юля спустя несколько дней улетела на отдых. Страх летать исчез бесследно».

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Похожая история произошла спустя полгода, когда Волкова не явилась на новогоднее корпоративное шоу. «В один из дней в начале 2009 года я попросил Лену и Юлю прийти в офис. Я официально сообщил девочкам, что моя деятельность в t.A.T.u. закончена, что больше не хочу иметь с Юлей никаких профессиональных связей, и предложил Лене работать над ее сольным проектом, она согласилась», – рассказывал Ренский.

Первое сольное выступление Лены под продюсерством Ренского посетила и коллега по группе. Хотя девушки и сидели в тот вечер вместе, держась за руки, позже перед корреспондентами MTV Волкова заметно пренебрежительно высказалась о фальстарте карьеры коллеги. Лена в том числе исполнила со сцены лиричную версию хита t.A.T.u. – All The Things She Said.

«Она позиционирует себя как Лена Катина. Но тогда какого хрена, когда было первое выступление сольное Лены Катиной, она пела песни t.A.T.u. Она имеет право это делать, но это такой бред. Если ты делаешь что-то сольное, значит делай это сольно. А то, что делает она – это очень смешно и это глупо. И я думаю, что это очень быстренько зачахнет»

, – злилась Волкова.

Однако позже и до сих пор эти убеждения не мешают Юле Волковой самой наибольшую часть концертных трек-листов заполнять хитами t.A.T.u.

Я тебя похоронила

Ответ Лены Катиной не заставил себя ждать. В первом же клипе в 2011 году на композицию Never Forget Лена хоронит группу: и себя, и Юлю.

В 2017, так и не помирившись с Волковой, Катина выпускает клип, посвященный светлой памяти о группе t.A.T.u. и их первом визите в Штаты.

«Мне не совсем понятна политика Лениного творчества. Сначала она поет Never Forget и хоронит нас, а потом она поет про нас и картинки из нашей жизни. Я не могу креатива этого уловить»

, – жаловалась Юля Волкова фанатам.

Когда на встрече с поклонниками в 2019 году у Юли Волковой спросили, готовится ли что-то к 20-летию группы t.A.T.u., певица ответила: «Я хочу, но вопрос во второй солистке. Мы никогда не были врагами. Между нами были споры, были конфликты, недопонимания. Но это не был тот конфликт, при котором есть какие-то категоричные моменты. Мы пытались через Лениного директора, через ее пиарщиков с ней связаться, но она ни в какую не разговаривает на эту тему. Просит, чтобы не портили ей настроение».

Незадолго до того, как Волкова рассказала поклонникам байку о вырезанных фотографиях, Лена Катина, отвечая в одном из интервью на вопрос о воссоединении, оговорилась присказкой «никогда не говори никогда». Вчера, 31 мая, группе t.A.T.u. исполнилось 22 года. Сотрудничество между солистками по-прежнему абсолютно невозможно.

Теги: #Шоу-бизнес #скандалы в шоу-бизнесе #ЛГБТ

Рубрика: Шоу-бизнес

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