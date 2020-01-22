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Песня группы "Тату" получила платиновый сертификат в Великобритании

Шоу-бизнес
16:23, 22 января 2020

Сингл группы t.A.T.u. «All The Things She Said» получил платиновую сертификацию в Великобритании за 600 тысяч проданных копий, передает официальное сообщество группы в соцсетях.

Получение платинового сертификата в Британской ассоциации производителей фонограмм является высшей наградой за коммерческие достижения в области музыкальной индустрии в стране. В 2003 году t.A.T.u. получили золотую награду за продажи своего альбома «200 Km/h In The Wrong Lane», англоязычной версии альбома «200 по встречной».

Также в 2003 году русский дуэт уже становился обладателем золотого сертификата Американской ассоциации звукозаписывающих компаний за тот же альбом.

Песня «All The Things She Said», получившая британскую «платину», является англоязычной версией хита «Я сошла с ума». Композиция в свое время получила всемирное признание и по сей день находится в ротации многих зарубежных радиостанций. Певица Halsey использовала семпл из этого хита в одной из своих последних песен — «Nightmare».

 

Рубрика: Шоу-бизнес

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