Моргенштерн лишился 1 млн из-за того, что оказался менее прослушиваемым, чем t.A.T.u.

Моргенштерн перевел миллион рублей подписчику, который доказал, что рэпер – не самый прослушиваемый музыкант из России в Sporify.

В сторис Instagram скандальный артист выложил свою страницу со стримингового сервиса, где указано, что за месяц у него насчитывается 2 697 474 слушателей.

Скрин он сопроводил призывом: «Найдете у кого из Рашки больше, я дам вам лям рублей».

Позже он пожалел об этом, поскольку знатоки подогнали ему как минимум одного диджея Tony Igy, а также распавшийся еще в 2009 году дуэт t.A.T.u., у которого за месяц более 3,1 миллиона слушателей.

Моргенштерн признал, что нашлись проекты более прослушиваемые, чем его и выложил скрин перевода на карту пользователя _philwoves_. Последний оказался инвент-менеджером из Уфы (родина рэпера Моргенштерна). К слову, Моргенштерн сотрудничал с молодым человеком при проведении фестиваля «Новая Атланта» в столице Башкирии.