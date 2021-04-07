Pussy Riot 2.0: Депутат Гаврилов требует изъять из интернета танцы Моргенштерна в храме

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с требованием изъять из публичного обращения клип рэпера Моргенштерна и диджея Smash на хит конца нулевых «Новая волна».

Политика не смутили ни мат в тексте, ни демонстрация употребления веществ, ни даже однополый поцелуй монашек. Гаврилов заметил в клипе танцы в католическом храме среди христианских крестов. Большая часть актеров массовки при этом одеты в католические сутаны.

«Дата выхода клипа «случайно» выпала на канун католической Пасхи. Несмотря на заверения авторов в том, что видео не имеет цели оскорбить чувства верующих и имеет развлекательный характер, сделано это было намеренно и оскорбить верующих людей, по моему мнению, все-таки удалось», — пишет депутат в своем телеграм-канале.

Гаврилова возмущает также то, что на видео никак не реагируют ни европейские правительства, ни Ватикан. «Важно проявить общехристианскую солидарность», — взывает защитник чувств верующих.

Ранее рэпер неоднократно попадал в скандальные истории из-за песен, как он съел деда, вульгарного поведения в шоу «Давай поженимся» и сексисткой рекламы банка.