"Обе две" записали песню и сняли клип на стихи Мандельштама

Состоялся релиз 19 клипа трибьют-альбома, посвященного 130-летию поэта Осипа Мандельштама. Солистки дуэта «Обе две» О! Марго и Катя Павлова исполнили песню на стихотворение «Я вернулся в мой город, знакомый до слез».

О! Марго отметила, что для нее строчки этого стихотворения стали особенно важными в минувшем году, когда она утонула в депрессивном состоянии.

«Этот клип, наверное, сейчас открывает меня совсем другую — чуть опустошенную, меланхоличную. Я с ней сама только знакомлюсь. И это интересно, но не так просто, как хотелось бы»

, – цитирует певицу журнал «Сноб».

Всего для трибьют-пластинки подготовлен 21 трек. Среди исполнителей Илья Лагутенко, Noize MC, Oxxxymiron, Леонид Агутин, IOWA и другие.

Премьеры релизов проходят в соцсетях, на сайте om130.ru и на ютуб-канале Red Peppr Film.

К слову, ранее на площадке «ВКонтакте» вышел в свет трибьют-альбом к 55-летию даты смерти поэтессы Анны Ахматовой. Женщины-артистки исполнили песни на ее стихи. Среди участниц оказались Лолита, Лена Темникова, Ах Астахова, IOWA и другие.