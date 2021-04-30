Поддержавшая "иноагентов" Монеточка появилась на билборде Spotify в Нью-Йорке

В центре Нью-Йорка на Таймс-сквер появилось фото российской певицы Монеточки в рекламе музыкального сервиса Spotify. Обложка ее плейлиста украсила кампанию Equal по поддержке артисток по всему миру.

«Раньше я бы и мечтать о таком не осмелилась, но это происходит! И не просто так, а в рамках очень крутой кампании #SpotifyEQUAL», — отреагировала Монеточка в инстаблоге.

В каждом регионе присутствия стриминговая платформа призвала женщин-исполнительниц поддержать друг друга в сторис Instagram. Артистки называли имена уважаемых коллег. Среди российских звезд в челлендже кроме Монеточки приняли участие Клава Кока, Лолита, Mary Gu, Алена Швец, Елка, Ева Польна, Лена Темникова и многие другие.

Монеточка заявила, что пора расправиться с предубеждение, что мужчина — это поэта, а женщина — всего лишь муза. Сейчас женщины составляют лишь 20% от общего числа музыкантов на планете.

«Справедливо ли это? Раньше люди считали, что справедливо. Они не были злодеями, они, как и мы, мечтали о хорошем. Время идёт, мы спорим, изучаем различия и сходства, бьемся за свои права», — пишет Лиза Монеточка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spotify Russia (@spotifyrussia)

В ночь на 30 апреля певица также высказалась в Instagram с поддержкой в адрес третируемых государством организаций:

«Чтобы заполучить меня, маркетологам больше не нужно писать “без гмо”, “не тестируем на животных”, “cruelty free”... в 2021 ни одно другое словосочетание не вызывает у аудитории столько доверия, сколько простой маркер: “признан иностранным агентом”»

Ранее в интервью Юрию Дудю Лиза Монеточка призналась, что ей страшно обсуждать Путина и инцидент с Валентиной Терешковой: «Я очень хочу заниматься творчеством, хочу зарабатывать деньги, тратить их. Я очень хочу общаться со своей семьей. И мне так обидно, что, общаясь с тобой, мне приходится делать этот выбор: быть искренней или быть уверенной, что ты на следующий Новый год вернешься в своей домик с друзьями и вы будете здесь тусить».