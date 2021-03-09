"Пусть будет любовь": Манижа получила премию Даны Интернешнл за поддержку ЛГБТК+

Напомним, в финале выступления артистка разворачивалась к экрану, на котором были представлены сотни женщин из России, повторяющие слова припева ее песни. Среди них были представители разных политических убеждений, ориентаций, комплекций и профессиональной принадлежности.

Конкретная номинация премии была учреждена в честь Даны Интернэшнл, которая в 1998 году стала первой трансгендерной женщиной, выигравшей Евровидение.