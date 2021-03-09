"Пусть будет любовь": Манижа получила премию Даны Интернешнл за поддержку ЛГБТК+
Артистка ранее неоднократно поддерживала людей негетросексуальных ориентаций и другие уязвимые группы
Евровидийная композиция Манижи «Russian Woman» одержала победу на премии Vision Music Awards в номинации Dana International Award for LGBTQ+ equality.
Эта награда присуждается артистам за продвижение идей равенства на сцене Евровидения. Жюри премии впечатлились режиссурой номера Манижи на Евровидении.
Напомним, в финале выступления артистка разворачивалась к экрану, на котором были представлены сотни женщин из России, повторяющие слова припева ее песни. Среди них были представители разных политических убеждений, ориентаций, комплекций и профессиональной принадлежности.
Конкретная номинация премии была учреждена в честь Даны Интернэшнл, которая в 1998 году стала первой трансгендерной женщиной, выигравшей Евровидение.
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Рубрика: Шоу-бизнес