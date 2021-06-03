Названы имена русских художниц, чьи картины Манижа показала на "Евровидении"

Художница Алиса Гулканян, которая подготовила для Манижи фоновые коллажи к выступлению с песней «Russian Woman» на «Евровидении», раскрыла подробности своей работы.

Как выяснилось, сама певица Манижа ранее увлекалась коллажированием и признавалась, что этот творческий метод для нее достаточно медитативен.

«Идея коллажной анимации на основе картин русских художниц полностью принадлежит Маниже. Подготовительный этап проходил очень быстро, буквально вечером мы созвонились, а ночью я приступила к работе», — поделилась в интервью сайту «Режь да клей» Алиса Гулканян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Режь да клей ✂ Русский коллаж (@russian_collage)

Коллажистке доверили отобрать картины русских художниц, согласовать их с режиссерами для понимания последовательности смены кадров и оформить всю анимацию.

Так, на фоне выступления Манижи на международном песенном конкурсе можно было увидеть картины Натальи Гончаровой, Александры Экстер, Натальи Климовой, а также «Портрет Гончаровой» Михаила Ларионова.

Некоторые картины были доступны лишь в плохом качестве, поэтому их приходилось улучшать с помощью интеллектуальных алгоритмов. Всю работу для «Евровидения» приготовили за 2-3 дня.

Финал конкурса «Евровидение» состоялся 22 мая в Роттердаме. Российская представительница Манижа Сангин по итогам зрительского голосования и рейтингов профжюри заняла девятое место.