Кто и как голосовал за Россию на "Евровидении 2021"

Певица Манижа заняла на конкурсе «Евровидение 2021» 9 место, однако и по итогам голосования национальных жюри, и по итогам зрительского голосования оказалась восьмой.

Манижа, таким образом, выступила очень стабильно, набрав примерно равное количество очков в двух системах: от жюри – 104, от зрителей – 100.

По традиции на конкурсе процветало «соседское» голосование. Не обошло оно и представительницу России, что добавило ей баллов. Однако это было не настолько ярко выражено, как в прошлые годы. Sobesednik.Ru собрал данные о двух голосованиях (результаты народных эсэмэсок в эфире не были оглашены и отсутствуют на официальном сайте конкурса).

Итак, российской певице дали баллы следующие страны:

Молдавия – 22 (10 от жюри, 12 от телезрителей)

– 22 (10 от жюри, 12 от телезрителей) Азербайджан – 18 (12+6)

– 18 (12+6) Израиль – 17 (7+10)

– 17 (7+10) Португалия – 11 (10+1)

– 11 (10+1) Латвия – 11 (1+10)

– 11 (1+10) Франция – 10 (10+0)

– 10 (10+0) Кипр – 9 (6+3)

– 9 (6+3) Словения – 9 (8+1)

– 9 (8+1) Нидерланды – 8 (8+0)

– 8 (8+0) Хорватия – 7 (4+3)

– 7 (4+3) Германия – 7 (2+5)

– 7 (2+5) Чехия – 7 (2+5)

– 7 (2+5) Бельгия – 7 (7+0)

– 7 (7+0) Италия – 7 (0+7)

– 7 (0+7) Болгария – 7 (0+7)

– 7 (0+7) Эстония – 6 (0+6)

– 6 (0+6) Сербия – 6 (0+6)

– 6 (0+6) Финляндия – 5 (4+1)

– 5 (4+1) Грузия – 4 (0+4)

– 4 (0+4) Литва – 4 (0+4)

– 4 (0+4) Украина – 4 (0+4)

– 4 (0+4) Греция – 3 (2+1)

– 3 (2+1) Польша – 3 (1+2)

– 3 (1+2) Швеция – 3 (3+0)

– 3 (3+0) Швейцария – 3 (3+0)

– 3 (3+0) Македония – 2 (1+1)

– 2 (1+1) Исландия – 2 (2+0)

– 2 (2+0) Австралия – 1 (1+0)

– 1 (1+0) Сан-Марино – 1 (0+1)

После финала также была обнародована статистика первого полуфинала, по итогам которого, как выяснилось, что российская певица заняла третье место и уверенно вышла в финал, куда попадали лучшие 10 артистов. Вперед Россия тогда пропустила Мальту и Украину. Второй полуфинал выиграла Швейцария.

Победителем конкурса стала итальянская хард-рок-группа Maneskin, которая, по правилам конкурса, как страна большой пятерки вышла в финал напрямую без отборочного тура.