Кто и как голосовал за Россию на "Евровидении 2021"

Певица Манижа заняла на конкурсе «Евровидение 2021» 9 место, однако и по итогам голосования национальных жюри, и по итогам зрительского голосования оказалась восьмой.
Манижа, таким образом, выступила очень стабильно, набрав примерно равное количество очков в двух системах: от жюри – 104, от зрителей – 100.
По традиции на конкурсе процветало «соседское» голосование. Не обошло оно и представительницу России, что добавило ей баллов. Однако это было не настолько ярко выражено, как в прошлые годы. Sobesednik.Ru собрал данные о двух голосованиях (результаты народных эсэмэсок в эфире не были оглашены и отсутствуют на официальном сайте конкурса).
Итак, российской певице дали баллы следующие страны:
- Молдавия – 22 (10 от жюри, 12 от телезрителей)
- Азербайджан – 18 (12+6)
- Израиль – 17 (7+10)
- Португалия – 11 (10+1)
- Латвия – 11 (1+10)
- Франция – 10 (10+0)
- Кипр – 9 (6+3)
- Словения – 9 (8+1)
- Нидерланды – 8 (8+0)
- Хорватия – 7 (4+3)
- Германия – 7 (2+5)
- Чехия – 7 (2+5)
- Бельгия – 7 (7+0)
- Италия – 7 (0+7)
- Болгария – 7 (0+7)
- Эстония – 6 (0+6)
- Сербия – 6 (0+6)
- Финляндия – 5 (4+1)
- Грузия – 4 (0+4)
- Литва – 4 (0+4)
- Украина – 4 (0+4)
- Греция – 3 (2+1)
- Польша – 3 (1+2)
- Швеция – 3 (3+0)
- Швейцария – 3 (3+0)
- Македония – 2 (1+1)
- Исландия – 2 (2+0)
- Австралия – 1 (1+0)
- Сан-Марино – 1 (0+1)
После финала также была обнародована статистика первого полуфинала, по итогам которого, как выяснилось, что российская певица заняла третье место и уверенно вышла в финал, куда попадали лучшие 10 артистов. Вперед Россия тогда пропустила Мальту и Украину. Второй полуфинал выиграла Швейцария.
Победителем конкурса стала итальянская хард-рок-группа Maneskin, которая, по правилам конкурса, как страна большой пятерки вышла в финал напрямую без отборочного тура.