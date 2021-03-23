Скандал с трибьютом группы «Тату»: девушек всё-таки приглашали…

Как уже сообщал Sobesednik.Ru, на 20 ноября намечен трибьют-концерт «200 по встречной», в котором песни группы «Тату» должны спеть Лариса Долина, Вера Брежнева, группа «Винтаж», IOWA и другие. После того, как создатель и экс-продюсер «Тату» Иван Шаповалов выступил с заявлением, что не давал согласия на использование бренда t.A.T.u., а обе солистки не собираются участвовать «ни в каком качестве», в редакцию обратились организаторы шоу.

- На настоящий момент с авторами хитов группы t.A.T.u. Валерием Полиенко, Еленой Кипер, Сергеем Галояном заключены договоры об использовании композиций в трибьюте, - сказано в заявлении режиссёра и организатора концерта Алексея Волка. - Иван Шаповалов также многократно в устной и письменной форме выражал согласие на участие в проекте в качестве автора, убедив нас в отсутствии препятствий с его стороны, что зафиксировано перепиской. Мы ещё два месяца назад обратились напрямую ко всем авторам, в том числе и к Ивану, для получения прямого согласия и подробно осветили все детали, несмотря на то, что формальная очистка прав на исполнение песен на концертах в России выполняется автоматически через Российское авторское общество. Тем не менее мы пошли на открытый диалог, намерены и далее открыто и паритетно вести и переговоры с Иваном.