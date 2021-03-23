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Скандал с трибьютом группы «Тату»: девушек всё-таки приглашали…

…Но Лену Катину и Юлю Волкову не устроил гонорар?

Фото: Global Look Press

Как уже сообщал Sobesednik.Ru, на 20 ноября намечен трибьют-концерт «200 по встречной», в котором песни группы «Тату» должны спеть Лариса Долина, Вера Брежнева, группа «Винтаж», IOWA и другие. После того, как создатель и экс-продюсер «Тату» Иван Шаповалов выступил с заявлением, что не давал согласия на использование бренда t.A.T.u., а обе солистки не собираются участвовать «ни в каком качестве», в редакцию обратились организаторы шоу.

- На настоящий момент с авторами хитов группы t.A.T.u. Валерием Полиенко, Еленой Кипер, Сергеем Галояном заключены договоры об использовании композиций в трибьюте, - сказано в заявлении режиссёра и организатора концерта Алексея Волка. - Иван Шаповалов также многократно в устной и письменной форме выражал согласие на участие в проекте в качестве автора, убедив нас в отсутствии препятствий с его стороны, что зафиксировано перепиской. Мы ещё два месяца назад обратились напрямую ко всем авторам, в том числе и к Ивану, для получения прямого согласия и подробно осветили все детали, несмотря на то, что формальная очистка прав на исполнение песен на концертах в России выполняется автоматически через Российское авторское общество. Тем не менее мы пошли на открытый диалог, намерены и далее открыто и паритетно вести и переговоры с Иваном.

Также Катиной и Волковой через их менеджеров «было отправлено несколько предложений об участии в проекте». «Мы пригласили их первыми», - уверяет режиссёр.

Организаторы намекают, что с юридической точки зрения чисты: авторские права Ивана Шаповалова не нарушаются, он «владеет от 25 до 50% в 8 треков, а всего в проекте планируется исполнить 18 песен». Ссылаются на норму закона, что, что «ни один из соавторов не вправе запретить использование произведения, созданного в соавторстве», да и права на бренд, мол, не нарушаются: шоу предусмотрительно названо по названию альбома «200 по встречной», а не группы. С другой стороны, по сути, согласны с Шаповаловым, который в интервью Sobesednik.Ru заметил, что «трибьют – это дань уважения. Уважения к авторам и исполнителям, ко всем, кто дал миру t.A.T.u.». И Иван, и группа, и организаторы понимают, что, если скандал не удастся уладить, то есть вероятность столкнуться с отказами топ-артистов, которые уже дали согласие на участие. А сам проект будет сопровождать шлейф а ля фильм «Цой» Алексея Учителя.

Фото: Global Look Press

Некоторые наблюдатели полагают, что артисты, песни которых планируется вспомнить, «просто решили выторговать себе условия получше». Условия девушек действительно не устроили: от менеджера Катиной якобы был получен ответ «о недостаточности финансовых условий». Но желаемая сумма гонорара, по словам режиссёра, озвучена не была.

При этом другой автор группы «Тату» Сергей Галоян, которого организаторы называют одним из создателей группы и который намерен участвовать в шоу, признаётся, что «сам лично проводил переговоры с Леной Катиной и Иваном Шаповаловым об их участии в проекте. Но, к сожалению, группу на протяжении всей их карьеры преследуют скандалы».

- Мы с любовью относимся к девочкам и Ивану и призываем их не скандалить, а помочь этому проекту состояться. Этот концерт нужен всем, - резюмировал г-н Галоян.

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