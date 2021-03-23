"Юля и Лена в этом не участвуют!" Продюсер t.A.T.u – о намеченном на осень трибьюте группы

В шоу-бизнесе назревает очередной скандал, связанный с авторскими правами. На днях вышел анонс грандиозного концерта, посвященного 20-летию группы t.A.T.u, на котором песни коллектива должны исполнить другие артисты. Но оказалось, что ни Лена Катина с Юлией Волковой (участницы группы), ни их экс-продюсер Иван Шаповалов не имеют к мероприятию никакого отношения. Sobesednik.ru выяснил подробности.

Трибьют-шоу t.A.T.u под названием «200 по встречной» должно состояться 20 ноября этого года. Свое согласие на участие в мероприятии уже дали такие артисты, как Лариса Долина, Вера Брежнева, группа «Винтаж», IOWA, Ваня Дмитриенко и многие другие. Билеты на шоу уже в продаже, приобрести их можно по цене от двух до 7,5 тысяч рублей. О грядущем событии у себя в Instagram написала автор некоторых хитов «t.A.T.u» Елена Кипер.

– Наши друзья и организаторы шоу @lookport.live дарят всем бесплатный пцр-тест, а это значит, что на шоу смогут попасть все, – сообщила Елена. – А пока слушаем культовые треки группы t.A.T.u и готовимся отрываться на шоу в ноябре! Будет огненно!

Все бы хорошо, но только оказалось, что продюсер Иван Шаповалов, который придумал проект «t.A.T.u» в далеком 1999-м, до недавних пор вообще не знал о запланированном концерте. А узнав, пришел в замешательство.

– Прошло 20 лет, но альбом «200 по встречной» продолжает звучать и вдохновлять, – высказался Шаповалов. – Эти песни слушают и перепевают. И даже организовывают трибьют-шоу... Мы этому очень рады.

Трибьют – это дань уважения. Уважения к авторам и исполнителям, ко всем, кто дал миру t.A.T.u. По непонятной причине в Сети анонсируется шоу со словами «Трибьют» и t.A.T.u. без участия и согласия t.A.T.u. Упс. Юля Волкова и Лена Катина не участвуют в этом ни в каком качестве, а организаторы не имеют формальных прав на использование бренда t.A.T.u.

Стоит отметить, что несмотря на свое недоумение, Иван не спешит подавать в суд на организаторов шоу. Он надеется, что вопрос удастся уладить мирным путем.