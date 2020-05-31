Композитор песен t.A.T.u. запретил Лене Катиной исполнять хиты «Я сошла с ума» и «Нас не догонят»

«Никакого трибьюта-2022 не будет»

Сергея Галояна возмутил такой выпад. На трибьют альбому «200 по встречной» уже заявлено 25 артистов разной величины. Среди них Анна Плетнева из группы «Винтаж», Даня Милохин, Манижа, Рита Дакота, IOWA, Вера Брежнева и многие другие. Изначально команда организаторов пригласила всех причастных к истории t.A.T.u. к сотрудничеству.

Как во время стрима в Instagram заявлял представитель компании LookPort Алексей Волк, Елену Катину изначально не устроил гонорар, который оказался ровно таким же, как и для всех участников шоу.

«Мы всем артистам предлагаем одинаковые условия. Мы предложили и Лене, и Юле эти условия. Я лично звонил Лене и с Юлей через менеджера общались, – поделился в середине августа в разговоре с корреспондентом «Cобеседника» Сергей Галоян. – Они пошли думать, но потом как-то пропали, а потом Лена записала вот это видео, о том, что не против трибьюта, "но нужно со всеми уметь договариваться". У Юли вообще какая-то политическая история в то время была».

Сумма, которую запросил Иван Шаповалов тоже показалась организаторам необоснованной. Если учитывать денежные аппетиты продюсера, то серьезно придется поднимать цены на билеты.

«Ваня неадекватные какие-то условия выставлял. Мы ему предложили более адекватный вариант и, вроде бы, он согласился», – заявлял Галоян на промо-вечеринке для блогеров и СМИ по случаю анонса трибьюта.

Сейчас музыкант сменил милость на гнев в коммуникации с несговорчивой артисткой, опубликовав такое уведомление:

«Уважаемая Елена Сергеевна! <...> Уведомляю Вас, что с «02» октября 2021 г. запрещаю Вам публично исполнять песни, авторским правом на которые я обладаю <...> Запрет на публичное исполнение связан со следующими пунктами: 1) публичные высказывания с Вашей стороны, порочащие мою репутацию; 2) несоответствие образа артиста формату созданной музыки; 3) прямое противодействие Вами и лицами, действующими по Вашему поручению моим текущим проектам, в том числе выражающиеся в подстрекательстве к созданию препятствий к проведению трибьют-шоу «200 по встречной», которое состоится в 2021 году»

В случае, если Катина продолжит петь перечисленные Галояном песни t.A.T.u., он может обратиться в Арбитражный суд с иском о незаконном использовании композиций.