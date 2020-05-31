Композитор песен t.A.T.u. запретил Лене Катиной исполнять хиты «Я сошла с ума» и «Нас не догонят»
Вокруг музыкального проекта снова разгорается скандал, связанный с авторскими правами
Композитор Сергей Галоян опубликовал в Instagram уведомление, в котором запретил певице Лене Катиной исполнять песни группы t.A.T.u., к которым он написал музыку. Серди них и главные хиты дуэта «Я сошла с ума» и «Нас не догонят». Так музыкант отреагировал на анонс «официального» трибьюта группы t.A.T.u. в противовес концерту, который готовит он с командой авторов.
Хронология скандала:
- Авторы песен поп-дуэта весной сообщили о подготовке к трибьют-концерту в честь 20-летия альбома «200 по встречной». Среди команды организаторов продюсер Елена Кипер, композитор Сергей Галоян, автор слов большинства русскоязычных песен группы Валерий Полиенко и стриминговый сервис LookPort.
- Солистка Юля Волкова сразу отказалась от участия в проекте из-за неприязни к одному из организаторов. Лена Катина отказывалась выступать на одной сцене с напарницей Юлей, но не возражала принять участие в шоу. После поступившего предложения Лена удалилась для принятия решения, но спустя пару месяцев так и не дала окончательного ответа. Продюсер дуэта Иван Шаповалов устно подтвердил свое согласие.
- Организаторы не дождались ответа от Лены Катиной и анонсировали шоу, назначив дату концерта – 20 ноября.
- Лена Катина официально заявила, что ни она, ни Юля Волкова, ни Иван Шаповалов не имеют отношения к объявленной программе. Певица призвала организаторов «уметь договариваться со всеми участниками проекта». Команда из двух солисток, продюсера и изначального инвестора проекта Бориса Ренского запретила использовать название группы t.A.T.u. на афишах шоу.
- 2 октября Лена Катина сообщила, что весной 2022 года состоится «официальный» трибьют группе t.A.T.u., где она уже согласилась выступать вместе с Юлей Волковой. Также идет подготовка к съемкам сериала-байопика об истории дуэта.
«Никакого трибьюта-2022 не будет»
Сергея Галояна возмутил такой выпад. На трибьют альбому «200 по встречной» уже заявлено 25 артистов разной величины. Среди них Анна Плетнева из группы «Винтаж», Даня Милохин, Манижа, Рита Дакота, IOWA, Вера Брежнева и многие другие. Изначально команда организаторов пригласила всех причастных к истории t.A.T.u. к сотрудничеству.
Как во время стрима в Instagram заявлял представитель компании LookPort Алексей Волк, Елену Катину изначально не устроил гонорар, который оказался ровно таким же, как и для всех участников шоу.
«Мы всем артистам предлагаем одинаковые условия. Мы предложили и Лене, и Юле эти условия. Я лично звонил Лене и с Юлей через менеджера общались, – поделился в середине августа в разговоре с корреспондентом «Cобеседника» Сергей Галоян. – Они пошли думать, но потом как-то пропали, а потом Лена записала вот это видео, о том, что не против трибьюта, "но нужно со всеми уметь договариваться". У Юли вообще какая-то политическая история в то время была».
Сумма, которую запросил Иван Шаповалов тоже показалась организаторам необоснованной. Если учитывать денежные аппетиты продюсера, то серьезно придется поднимать цены на билеты.
«Ваня неадекватные какие-то условия выставлял. Мы ему предложили более адекватный вариант и, вроде бы, он согласился», – заявлял Галоян на промо-вечеринке для блогеров и СМИ по случаю анонса трибьюта.
Сейчас музыкант сменил милость на гнев в коммуникации с несговорчивой артисткой, опубликовав такое уведомление:
«Уважаемая Елена Сергеевна! <...> Уведомляю Вас, что с «02» октября 2021 г. запрещаю Вам публично исполнять песни, авторским правом на которые я обладаю <...> Запрет на публичное исполнение связан со следующими пунктами: 1) публичные высказывания с Вашей стороны, порочащие мою репутацию; 2) несоответствие образа артиста формату созданной музыки; 3) прямое противодействие Вами и лицами, действующими по Вашему поручению моим текущим проектам, в том числе выражающиеся в подстрекательстве к созданию препятствий к проведению трибьют-шоу «200 по встречной», которое состоится в 2021 году»
В случае, если Катина продолжит петь перечисленные Галояном песни t.A.T.u., он может обратиться в Арбитражный суд с иском о незаконном использовании композиций.
Чей трибьют «официальнее»?
Елена Кипер – соавтор песен «Я сошла с ума» и «Нас не догонят» – в личном Instagram поддержала Лену, впервые с 2014 года решившуюся на воссоединение с Юлей Волковой, несмотря на былые обиды. Но отметила, что трибьют 20 ноября – не менее «официальный», чем тот, что планируют провести в 2022 году.
«Сергей Галоян разозлился, и я его понимаю! На использование наших песен и Лене Катиной, и организаторам камбека придется получать разрешение у нас. Без нас ни “Нас не догонят”, никаких других треков не исполнить. Зачем так ссориться-то?» – обратилась Елена Кипер к певице.