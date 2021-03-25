Презентацию шоу в честь 20-летия альбома t.A.T.u. предложили провести в Госдуме с участием Милонова и Мизулиной
Выходит альбом с 25 каверами на песни популярного российского дуэта
5 ноября на стриминговых площадках появится трибьют-альбом в честь двадцатилетия пластинки «200 по встречной» – 25 артистов представят свое прочтение хитов группы t.A.T.u.
Монеточка споёт «Мальчика-гея», Даня Милохин – «Нас не догонят», Манижа – «Не верь, не бойся, не проси», «Винтаж» – «Простые движения». Полный список участников трек-листа можно изучить здесь.
Организаторы проекта – площадка LookPort Live и авторы песен популярного дуэта: композитор Сергей Галоян, продюсер Елена Кипер и сонграйтер Валерий Полиенко.
Напомним, что концерт к юбилею дебютного альбома поп-проекта состоится в Москве 20 ноября. Сами солистки группы Юля Волкова и Лена Катина отказались от участия в этом трибьюте и готовят свое мероприятие на весну 2022 года.
Музыкальный критик Артур Гаспарян во время беседы корреспондента «Собеседника» с Сергеем Галояном на презентации трибьют-проекта подошел к композитору и поделился советом:
«Сереж, поздравляю с началом юбилейных торжеств. Я уже Лене [Кипер] сказал, что обязательно нужна презентация в Госдуме с приглашением Милонова, Володина, Мизулину обязательно зовите».