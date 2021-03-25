Презентацию шоу в честь 20-летия альбома t.A.T.u. предложили провести в Госдуме с участием Милонова и Мизулиной

Организаторы проекта – площадка LookPort Live и авторы песен популярного дуэта: композитор Сергей Галоян, продюсер Елена Кипер и сонграйтер Валерий Полиенко.

Напомним, что концерт к юбилею дебютного альбома поп-проекта состоится в Москве 20 ноября. Сами солистки группы Юля Волкова и Лена Катина отказались от участия в этом трибьюте и готовят свое мероприятие на весну 2022 года.