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Лена Катина открестилась от воссоединения группы t.A.T.u.

Певица уточнила, что пока неизвестно, в каком качестве она и Юлия Волкова примут участие в весеннем концерте в честь 20-летия дуэта

Фото: стоп-кадр сторис Instagram-аккаунта Лены Катиной

Лена Катина

Объявленный ранее концерт-трибьют группе t.A.T.u. в действительности не означает воссоединения дуэта, заверила солистка Лена Катина в интервью порталу «7 дней».

«Я бы не стала называть это совместным концертом. Это трибьют-шоу, которое мы обсуждаем в данный момент, и сериал о группе, который мы тоже обсуждаем в данный момент. t.A.T.u. осталась на пике и исполнила свое предназначение, но, поскольку группе исполнилось 20 лет, это достаточно серьезная дата, мы как-то подумали и решили, что все-таки лучше сделать официальное трибьют-шоу. Посмотрим, что из этого получится»

, – говорит Лена Катина и тут же уточняет, что пока не ясно, в каком качестве примут участие в концерте она и ее экс-напарница Юля Волкова:

«Мы обе будем принимать там участие. Каким образом, в каком качестве и так далее, это сейчас находится в процессе обсуждения. Я бы не хотела быть голословной и давать какую-то информацию, которая не случится в итоге».

В действительности весной 2022 года, на которую запланирован концерт, группе будет уже 23 года. Когда группе исполнилось 20 лет в 2019 году, Катина уверенно заявляла, что сотрудничество с ее коллегой Юлей Волковой невозможно, хотя со стороны Волковой были предложения о специальных выступлениях.

Свой трибьют Лена Катина называет «официальным» в противовес трибьют-шоу, которое устраивают авторы песен t.A.T.u., включая композитора Сергея Галояна. Он состоится в Москве уже 20 ноября, а 5 ноября выйдет трибьют-альбом, где песни группы исполнят Даня Милохин, Манижа, Рита Дакота, IOWA и еще более 20 артистов. Катина и Волкова от участия в проекте отказались.

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